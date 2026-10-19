Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Партнери знову не попередили Україну про запуск балістики по Києву - ЗМІ

Анна Косик
19 жовтня 2026, 08:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна не отримала важливої інформації вчасно, через що постраждали кияни.
Партнери знову не попередили Україну про запуск балістики по Києву - ЗМІ
Україна не отримала необхідні розвіддані вже не вперше / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ДСНС Києва

Головне:

  • Партнери вкотре не попередили Україну про запуск балістики РФ
  • Через відсутність попередження киян не встигли перейти у безпечні місця

З вечора 18 жовтня країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Однак, за даними журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу, Україна знову не отримала раннє попередження від партнерів про запуск балістики.

Це журналісту підтвердили українські джерела. Через відсутність попередження жителі столиці не отримали цінні кілька хвилин, щоб встигнути сховатися від ракет.

відео дня

"Київ зазнав удару балістичною ракетою - без жодного попередження. Це підтверджують мені українські джерела", - написав Рауфоглу.

Внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула, ще троє - отримали поранення.

  • Наслідки удару по Києву 18 жовтня
    Наслідки удару по Києву 18 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Києву 18 жовтня
    Наслідки удару по Києву 18 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Києву 18 жовтня
    Наслідки удару по Києву 18 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Києву 18 жовтня
    Наслідки удару по Києву 18 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки удару по Києву 18 жовтня
    Наслідки удару по Києву 18 жовтня фото: t.me/dsns_telegram

Чи зможе Україна воювати без розвідданих США

Главред писав, що за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від фракції "Голос" Романа Костенка, подальші рішення США можуть позначитися на українських можливостях, якщо стосуватимуться розвідувальної інформації, супутникового зв'язку Starlink або постачання критично важливих озброєнь.

Партнери знову не попередили Україну про запуск балістики по Києву - ЗМІ
Starlink / Інфографіка: Главред

За його оцінкою, повне припинення американської розвідпідтримки не можна виключати, хоча такий сценарій він вважає малоймовірним. Але навіть у такому варіанті в України є й альтернатива - зокрема, європейські партнери.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

Раніше також стало відомо, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

Напередодні повідомлялося, що потужні вибухи пролунали в Києві пізно ввечері в неділю, 18 жовтня, після попередження про загрозу атаки країни-агресора Росії.

Інші новини:

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України

Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України

11:15Енергетика
Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерів

Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерів

11:12Україна
"Це не технічна проблема": Зеленський заявив, що США затримує постачання ракет Patriot

"Це не технічна проблема": Зеленський заявив, що США затримує постачання ракет Patriot

10:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дефіцит та стрімке зростання цін: який продукт подорожчає вже взимку

Дефіцит та стрімке зростання цін: який продукт подорожчає вже взимку

Гроші заблоковано: клієнти "Приватбанку" залишилися без доступу до соціальної виплати

Гроші заблоковано: клієнти "Приватбанку" залишилися без доступу до соціальної виплати

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Магнітна буря 19 жовтня: чи погіршиться самопочуття метеозалежних українців

Магнітна буря 19 жовтня: чи погіршиться самопочуття метеозалежних українців

Останні новини

11:50

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

11:46

Проблема з вихованням чи хороший знак: чому діти копіюють погану поведінку

11:40

Ніч, коли межа зникає: коли в Україні святкуватимуть Хелловін у 2026

11:24

Поранений учасник "Майстер-шеф" витягнув свого побратима і пройшов багато кілометрів

11:15

Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
11:12

Що подивитися ввечері: добірка безкоштовних фільмів на Київстар ТБ

11:12

Зеленський розкрив подробиці нічної балістичної атаки РФ і розкритикував партнерівФото

11:03

Як за три хвилини розм'якшити вершкове масло з холодильника - лайфхак

11:03

Навіщо класти корицю в гаманець — секретний трюк для фінансового успіху

Реклама
10:57

Тенісистка Світоліна ухвалила важке рішення: про що вона повідомила

10:56

Обличчя в синцях: дружина Павліка показала артиста після екстреної операції

10:47

"Це не технічна проблема": Зеленський заявив, що США затримує постачання ракет Patriot

10:24

Вручну чи у посудомийній машині: як дешевше мити посуд

10:11

"Нічого не розповідає": син Корольової ухвалив рішення втекти з РФ

09:55

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

09:51

Балістика, крилаті ракети і рій дронів: в ПС розкрили деталі атаки РФ

09:37

Масований удар РФ по Київщині: є загибла та поранені, людей шукають під завалами

09:29

Напростіший рецепт баклажанів на зиму - готуються з чотирьох інгредієнтів

09:06

Долю України хочуть вирішувати без Києва та ЄС: Путін запропонував саміт із Трампом і Сі

08:39

Як зробити свічку з яблука, яка врятує під час блекауту - лайфхак

Реклама
08:07

Партнери знову не попередили Україну про запуск балістики по Києву - ЗМІФото

07:41

Удар РФ по Дніпру: постраждала 84-річна жінка, під завалами можуть залишатися люди

06:59

Перемога без війни з Альянсом: Маляр пояснила, як Росія воюватиме з НАТОПогляд

06:44

Росія вдарила по Києву балістикою: загинула 21-річна дівчина, порушено роботу метро

05:11

Чим замінити хрін у банках із соліннями: є кілька вдалих альтернатив

04:00

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

03:33

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

02:13

Посіріла постіль засяє білизною: що потрібно додати під час прання

00:16

"Її океани втрачені": Трамп здивував заявою про Україну й "атакував" Зеленського

18 жовтня, неділя
23:31

У Києві прогриміли вибухи, РФ била балістикою: що відомо про "прильоти"

22:46

Відбивні вийдуть соковитими й ніжними: що зробити з м’ясом перед смаженням

22:33

"Змушує нас капітулювати": Зеленський зробив нову заяву на адресу Трампа

21:38

"Моя відповідальність": гучна заява Зеленського щодо президентських виборів

21:36

Проблема не в Путіні: Портников пояснив, чим Трамп відрізняється від КлінтонаПогляд

20:57

Відключення світла 19 жовтня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

20:37

РФ готує масований удар балістикою по Україні: які регіони стануть ціллю

20:23

У Трампа жорстко відповіли Зеленському та розкрили мету дизельної змови з РФ

19:46

8 речей, які треба викинути з дому до Нового року: про них часто забувають

19:24

Матрац знову стане білосніжним: прості хитрощі від складних забрудненьВідео

18:51

Як виростити лаврове дерево вдома: свіжа приправа буде під рукою цілий рік

Реклама
18:29

РФ модифікувала ударні дрони "Гербера-2": розкрито головну небезпеку

18:25

"Ми не зможемо встояти": Зеленський відверто розповів про скандал із Трампом

18:06

З початку осені Україна звільнила більше території, ніж захопила РФ - Зеленський

17:33

Пригоріла каструля знову блищатиме: чим відмити навіть стійкий чорний нагар

17:26

Банани залишаться свіжими до двох тижнів: про просту хитрість знають одиниціВідео

17:00

Китайський гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Тиграм — прибуток, Бикам — ріст

16:43

За захист енергообʼєктів Київщини відповідатиме заступник Мінвідновлення Олійник. ЗМІ розповіли про ключові виклики

16:36

Грибок зникне з рослин без дорогих препаратів: допоможе звичайний засіб із кухні

16:31

"Зробили все можливе": у ФРН пролунав тривожний прогноз щодо допомоги Україні

16:30

Навіщо німці одягають шкарпетки на дзеркала авто восени: хитрий секрет

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти