Партнери знову не попередили Україну про запуск балістики по Києву - ЗМІ

Україна не отримала важливої інформації вчасно, через що постраждали кияни.

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Україна не отримала необхідні розвіддані вже не вперше / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ДСНС Києва

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Партнери вкотре не попередили Україну про запуск балістики РФ

Через відсутність попередження киян не встигли перейти у безпечні місця

З вечора 18 жовтня країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Однак, за даними журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу, Україна знову не отримала раннє попередження від партнерів про запуск балістики.

Це журналісту підтвердили українські джерела. Через відсутність попередження жителі столиці не отримали цінні кілька хвилин, щоб встигнути сховатися від ракет.

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"Київ зазнав удару балістичною ракетою - без жодного попередження. Це підтверджують мені українські джерела", - написав Рауфоглу.

Внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула, ще троє - отримали поранення.

Чи зможе Україна воювати без розвідданих США

Главред писав, що за словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від фракції "Голос" Романа Костенка, подальші рішення США можуть позначитися на українських можливостях, якщо стосуватимуться розвідувальної інформації, супутникового зв'язку Starlink або постачання критично важливих озброєнь.

Starlink / Інфографіка: Главред

За його оцінкою, повне припинення американської розвідпідтримки не можна виключати, хоча такий сценарій він вважає малоймовірним. Але навіть у такому варіанті в України є й альтернатива - зокрема, європейські партнери.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

Раніше також стало відомо, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

Напередодні повідомлялося, що потужні вибухи пролунали в Києві пізно ввечері в неділю, 18 жовтня, після попередження про загрозу атаки країни-агресора Росії.

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Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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