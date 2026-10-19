'Її океани втрачені': Трамп здивував заявою про Україну й 'атакував' Зеленського

Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що атаки на російські НПЗ завдають шкоди світовим ринкам.

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Дональд Трамп зробив різку заяву на адресу Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне із заяв Трампа:

У переговорах з РФ щодо припинення війни в Україні є значний прогрес

Зеленський не хоче закінчувати цю війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з Росією про припинення війни в Україні й домагається значного прогресу.

"Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я зараз веду переговори про мир у конфлікті між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що могло б безглуздо відштовхнути Росію від столу переговорів. Досягається значний прогрес, зокрема й у поточних переговорах щодо звільнення заручників! Підписання цього документа саме зараз призведе до цього, а я зможу підписати його пізніше або в будь-який час, коли захочу!", – написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.

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Він також зазначив, що наразі Росія "робить дуже мало, якщо взагалі щось робить", щоб допомогти Ірану, порівняно з тією допомогою, яку могла б надати Москва.

Звинувачення на адресу Зеленського

Разом із тим Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що атаки на російські НПЗ завдають шкоди світовим ринкам.

"Зеленський використовує дизельні нафтопереробні заводи в Росії як цілі, розуміючи, що ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного палива, зокрема в США. Фермери, скотарі та підприємства всіх видів несуть від цього значні збитки, але Росія, тим не менш, постачає у світ мільйони барелів дизельного палива за низькою ціною. Зеленському це байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які, як відомо, надає йому Європа, і які в минулому дав йому Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", – заявив Трамп.

"Два роки тому він міг укласти вигіднішу угоду, ніж зараз. Його країна лежить у руїнах, значна частина її території втрачена, її океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося, отримало поранення та/або загинуло. Я хочу, щоб ця війна закінчилася", – підсумував він.

Чи зустрінуться Зеленський і Путін особисто: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив ймовірність прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним у рамках можливого врегулювання війни.

На думку фахівця, у найближчій перспективі розраховувати на особисту зустріч глав держав не варто. Він припускає, що Москва може відмовитися від переговорного формату, який передбачає безпосередню участь Путіна.

Загородній пояснює таку позицію політичними ризиками для російського керівництва. На думку експерта, прямий діалог з українським президентом міг би означати фактичне визнання України самостійним учасником переговорів на найвищому рівні.

Таким чином, ймовірність особистої зустрічі Зеленського та Путіна поки що залишається невисокою. При цьому йдеться про прогноз Загороднього, а не про офіційно оголошене рішення Кремля.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечував наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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