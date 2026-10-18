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"Моя відповідальність": гучна заява Зеленського щодо президентських виборів

Олексій Тесля
18 жовтня 2026, 21:38оновлено 18 жовтня, 23:16
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Проведення виборів насамперед залежить від питання безпеки, переконаний глава держави.
Володимир Зеленський висловився щодо виборів під час війни / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Головне:

  • Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін
  • Триваюча війна є його зоною відповідальності, сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов’язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудуться до закінчення війни.

Як він заявив у неділю в інтерв’ю NBC News, війна, що триває, є його зоною відповідальності.

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"Якщо це (вибори, – ред.) відбудеться під час війни, звичайно, це моя відповідальність, тому що я повинен захищати свою країну від самого початку і до кінця цієї війни", – сказав глава держави.

Разом з тим він наголосив, що проведення виборів насамперед залежить від питання безпеки.

"Я сказав, що нам потрібно як мінімум, якщо війна не закінчиться, і якщо Трамп та Путін хочуть, щоб я провів вибори – звичайно, насамперед це вибір нашого народу, але якщо вони справді цього хочуть, я сказав: дайте нам щонайменше 60 днів перемир’я без будь-яких інших переговорів. Всього 60 днів, і ми зробимо все можливе, щоб змінити наше законодавство, ми зробимо все можливе, щоб підготувати необхідну інфраструктуру безпеки. Але повірте мені, це виглядає абсолютно небезпечно й неймовірно, бо нам потрібні чесні вибори, нам потрібно, щоб наші солдати мали можливість проголосувати, бо це правда - вони мають голосувати, адже вони справді захищають нашу країну. І саме це я й сказав: якщо ви думаєте, що я не хочу виборів, це неправда і це несправедливо, і всі у світі це розуміють – я маю на увазі, принаймні, в Європі, і я впевнений, що й у Сполучених Штатах те саме", – зазначив президент.

Раніше Зеленський висунув головну умову припинення ударів по російських НПЗ. Він наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Як повідомляв "Главред", раніше стало відомо, що Путін поскаржився Трампу на Україну. Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський диктатор заявив про незмінність військових цілей РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поклав на Київ відповідальність за продовження бойових дій і заявив, що більш вигідні умови завершення війни Україна могла отримати ще два роки тому. Він також закликав провести вибори в Україні.

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Про джерело: NBC News

NBC News - новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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Володимир Зеленський президентські вибори в Україні війна Росії та України
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