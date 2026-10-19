Удар РФ по Дніпру: постраждала 84-річна жінка, під завалами можуть залишатися люди

Масштаби руйнувань і кількість людей, які залишаються в пошкоджених будинках, ще уточнюють.

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Росіяни 19 жовтня вдарили по Дніпру / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА / УНІАН

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Росія 19 жовтня вдарила по Дніпру, поранено 84-річну жінку

Пошкоджено приватні будинки, у них можуть бути люди

Над Дніпропетровщиною вночі збили 21 ворожий дрон

Російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Постраждалу доправили до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Найбільше занепокоєння зараз викликає доля мешканців приватного сектору, який опинився під ударом.

"За попередньою інформацією, у них (будинках - ред.) можуть бути заблоковані люди", - зазначив Ганжа.

На місці удару працюють усі необхідні екстрені служби. Дані про масштаби руйнувань і про те, скільки людей може залишатися в пошкоджених оселях, наразі уточнюють.

Згодом очільник ОВА поінформував про результати роботи протиповітряної оборони. За його даними, протягом ночі над Дніпропетровською областю українські сили ППО знешкодили 21 ворожий безпілотник.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи може РФ влаштовувати щоденні масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

У ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки.

Сили української ППО протягом 17 жовтня збили або придушили 140 із 157 російських ударних дронів. З 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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