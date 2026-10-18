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"Змушує нас капітулювати": Зеленський зробив нову заяву на адресу Трампа

Олексій Тесля
18 жовтня 2026, 22:33оновлено 18 жовтня, 23:15
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Володимир Зеленський прокоментував кілька останніх кроків з боку США.
Трамп, Зеленський
Володимир Зеленський різко оцінив дії Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне із заяв Зеленського:

  • Вашингтон навмисно обмежує швидкість інтернету Starlink для ЗСУ
  • США затримують поставки дефіцитних ракет-перехоплювачів Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп намагається змусити Україну капітулювати.

Як підкреслив глава держави, про це свідчать кілька останніх кроків з боку США, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, про це свідчить навмисне обмеження швидкості інтернету Starlink, важливого для українських військових. Також він зазначив затримки з поставками дефіцитних ракет-перехоплювачів Patriot для боротьби з балістичними ракетами.

"Я вважаю, що були вжиті заходи, щоб переконати Україну капітулювати. Я не стверджую, що саме цього прагнуть наші партнери. Не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна завершити швидше за рахунок України. Але все виглядає саме так", – сказав Зеленський.

/ Главред

Як повідомляв Главред, раніше українські військові повідомили про обмеження в роботі терміналів Starlink. Під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв’язок почав зникати. Через це було зірвано низку важливих місій.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі зазначили, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Раніше аналітики заявили, що обмеження швидкості для терміналів Starlink і Starshield не вплинуть на удари українських Сил оборони по цілях на території Росії. Однак вони можуть серйозно послабити перехоплення російських реактивних дронів напередодні зими.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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