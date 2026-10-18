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Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

Марія Николишин
18 жовтня 2026, 12:32
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Погодні умови стабілізуються, а опади припиняться по всій території України.
Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні до 25 жовтня
  • Де потеплішає до +22 градусів

Погода в Україні упродовж наступного тижня, з 19 по 25 жовтня, буде мінливою, але теплою, часом з туманами та дощами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у першу половину тижня переважатиме доволі нестійкий характер погоди внаслідок проходження атмосферних фронтів та впливу південного циклону. Пройдуть дощі, на півдні місцями сильні.

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Водночас поступово на тлі зростання атмосферного тиску та встановлення антициклональної циркуляції у другій половині тижня та особливо на вихідних погодні умови стабілізуються, а опади припиняться по всій території України.

"Температурний фон протягом усього прогнозованого періоду передбачається істотно вищим за норму, особливо в південних та східних областях", - наголосив він.

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться
Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 19 жовтня

У понеділок територія України перебуватиме під впливом південного циклону. Тому в більшості областей пройдуть дощі, у південних та центральних регіонах місцями з грозою. На Одещині ймовірні сильні дощі.

Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень коливатиметься в діапазоні +11…+17 градусів.

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться
Погода 19 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 20 жовтня

У вівторок дощова погода утримається у південних та західних областях України. В інших регіонах під впливом південно-західної периферії антициклону істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень очікується в межах +12…+17 градусів, у Криму та Приазов'ї місцями до +20 градусів.

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться
Погода 20 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 21 жовтня

У середу невеликі короткочасні дощі пройдуть місцями у західних та східних областях. На решті території країни утримається погода без опадів. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +7…+12 градусів, вдень +14…+19 градусів.

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться
Погода 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 22 жовтня

У четвер на більшій частині території країни переважатиме погода без опадів, лише вдень місцями у західних областях пройде невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень очікується в межах +13…+18 градусів, у Криму та Одеській області місцями до +20 градусів.

Погода в Україні 23 жовтня

У п'ятницю очікується тепла погода без опадів на всій території України завдяки впливу південно-західної периферії антициклону.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +6…+11 градусів, вдень очікується близько +15…+20 градусів, у південній частині та на Закарпатті місцями +21…+22 градуси.

Погода в Україні 24 жовтня

У суботу під впливом виступу антициклону в Україні продовжиться період теплої та сухої погоди. Опадів не очікується. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +14…+19 градусів.

Погода в Україні 25 жовтня

У неділю антициклон продовжить панувати над територією України, тому очікується тепла та суха погода у більшості регіонів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10 градусів, вдень +13…+18 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ДСНС попереджали, що 18 жовтня густий туман накриє Київ та центральні регіони України, через що умови на дорогах різко погіршаться. Для столиці та чотирьох областей оголошено жовтий рівень небезпечності.

Український гідрометеорологічний центр писав, що до 19 жовтня погода в Україні буде більш осінньою та похмурою через надходження атмосферних фронтів, які пов'язані з циклонічною активністю над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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