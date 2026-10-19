Росія вдарила по Києву балістикою: загинула 21-річна дівчина, порушено роботу метро

Через пошкоджені колії станції Чернігівська та Лісова закрили для пасажирів, а на лівий берег спрямували додаткові автобуси.

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Балістична атака РФ на Київ в ніч на 19 жовтня / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко про наслідки:

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Загинула 21-річна дівчина, ще троє людей постраждали

Влучання зафіксували у трьох районах столиці

Станції Чернігівська та Лісова тимчасово закриті

Російські балістичні удари по Києву в ніч на 19 жовтня забрали життя 21-річної дівчини, ще троє людей дістали поранення. Під удар потрапили медичний центр, заклади освіти, житлова багатоповерхівка та наземна станція метро на лівому березі.

Оновлені дані про наслідки атаки впродовж ночі повідомляв мер Віталій Кличко у своєму Telegram.

"Уже троє постраждалих у столиці. Двоє з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. Загинула 21-річна дівчина", - вказав Кличко об 1:11.

Ракети та уламки зачепили об'єкти одразу в кількох частинах міста по обидва береги Дніпра.

"У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця", - йдеться у повідомленні мера.

У Дніпровському районі, за даними КМВА пошкоджено заклади освіти, а уламки також впали на територію нежитлової забудови. У Солом'янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. Там постраждали троє людей, медики допомогли їм на місці. Ще за однією адресою в районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

Червона лінія метро працює з обмеженнями

Внаслідок атаки пошкоджено одну з наземних станцій метро на лівому березі. Через влучання уламків поруч зі станцією розірвалися ходова й контактна рейки, постраждали також колії та кабельна мережа, повідомляє КМДА.

Станції Чернігівська та Лісова тимчасово закриті на вхід і вихід пасажирів. Вранці 19 жовтня поїзди курсуватимуть за графіком лише на ділянці між Академмістечком і Дарницею.

На місці працюють ремонтні бригади, які відновлюють колії та мережі метрополітену. Коли запрацює вся червона лінія, у міській адміністрації обіцяють повідомити окремо.

Додаткові автобуси для лівого берега

Щоб компенсувати зупинку метро, КМДА посилює наземний транспорт на маршрутах №1-М та №118. На тимчасовий маршрут №1-М додадуть 3 автобуси між станціями метро Лісова та Дарниця, а також 12 автобусів від Лісової до Палацу спорту. Маршрут №118 отримає ще 2 машини.

У міській адміністрації пояснили, чому резерв транспорту поділили саме так.

"Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця"", - наголосили в КМДА.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чи може РФ влаштовувати щоденні масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Удари РФ по Києву та інших регіонах – новини за темою

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Києві пізно ввечері в неділю, 18 жовтня, після попередження про загрозу атаки країни-агресора РФ. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог може застосувати балістичну зброю з півночі.

Раніше Главред повідомляв, що в селищі Маневичі на Волині зафіксовано влучання в промислове підприємство, на його території горять складські та виробничі приміщення. Мешканців закликали терміново покинути свої домівки.

Також в ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Пошкоджено будинки, автомобілі та навчальний заклад. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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