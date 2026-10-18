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РФ модифікувала ударні дрони "Гербера-2": розкрито головну небезпеку

Олексій Тесля
18 жовтня 2026, 18:29
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"Гербера-2" - це збільшена версія багатоцільового російського безпілотника "Гербера".
РФ модифікувала ударні дрони 'Гербера-2': розкрито головну небезпеку
Росія модифікує ударні дрони / Колаж: Главред, фото: ЗСУ, УНІАН

Важливо:

  • "Герберу-2" оснастили осколково-фугасно-запалювальною бойовою частиною
  • "Гербера-2" може нести бойову частину масою від 4 до 10 кг

Російський безпілотник "Гербера-2" оснастили осколково-фугасно-запальною бойовою частиною вагою 10 кг та додатковою ємністю із запальною сумішшю.

Як пише "Мілітарний", м’який пластиковий резервуар розміщений за основною бойовою частиною. За оцінкою видання, така конструкція може використовуватися для посилення пожеж у місцях ураження, зокрема на об’єктах інфраструктури та складських територіях.

відео дня

"Гербера-2" є збільшеною версією багатоцільового російського безпілотника "Гербера". Вперше її помітили над Україною на початку серпня 2026 року.

Нова модифікація отримала двигун з робочим об’ємом близько 275 см³, створений на основі половини двигуна ударного БПЛА Shahed-136 ("Герань-2"). За попередніми даними, випуск таких силових установок налагодили на Іжевському мотоциклетному заводі.

Знімок екрана
/ t.me/war_home

Зміни торкнулися й паливної системи: об’єм бака збільшили з 10 до 63 літрів. Раніше для розширення дальності польоту базової версії застосовувалися додаткові м’які паливні ємності. Залежно від завдання "Гербера-2" може нести бойову частину масою від 4 до 10 кг, тоді як у стандартної "Гербери" цей показник зазвичай не перевищував 5 кг.

Залежно від комплектації безпілотники цієї серії можуть оснащуватися оптичними камерами, засобами захисту супутникової навігації та mesh-модемами для передачі відео та команд керування. При цьому повний перелік обладнання нової модифікації поки що не розкрито. Відомо лише про повідомлення щодо використання 12-канальної стійкої до перешкод навігаційної антени "Комета".

Крім України, безпілотник "Гербера-2" виявляли й у Польщі - на узбережжі Балтійського моря неподалік від Русинова. Усередині знайденого апарата знаходився осколково-фугасна боєголовка масою близько 4 кг, оснащена детонатором.

РФ застосовує нову ракету-дрон: у ЗСУ розповіли про загрозу

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" попередив про небезпеку російських апаратів "Герань-4" і "Герань-5" для мирного населення. За його оцінкою, особливу загрозу становить "Герань-5", здатна долати відстань до 1000 км і нести боєголовку масою близько 90 кг.

Основним типом озброєння цього безпілотника є осколково-фугасна боєголовка. Її застосування може призводити до серйозних руйнувань будівель і створювати загрозу життю цивільних осіб.

Удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Раніше повідомлялося про те, що Київ зазнав балістичного удару. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста.

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Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) - українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент - новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

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