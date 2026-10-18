У театрі не повідомили про причини смерті актриси.

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Померла актриса Ольга Осіїк / Колаж "Главред", фото Волинського театру

Коротко:

Що про актрису повідомили в театрі

Де грала українська актриса

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що померла Народна артистка України Ольга Осіїк.

Про це повідомив Волинський академічний обласний музично-драматичний театр.

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"З глибоким сумом і невимовним болем колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка повідомляє про непоправну втрату - на 80-му році життя зупинилося серце корифея нашої сцени, видатної актриси, Народної артистки України Ольги Терентіївни Осіїк", - йдеться на сайті театру.

Волинський театр / Фото Instagram/volyndramteatr

Актрису неодноразово відзначала всеукраїнська та обласна преса, вона нагороджена багатьма почесними грамотами та дипломами Міністерства культури України, грамотами та подяками обласної державної адміністрації та обласної ради. "Колектив театру та шанувальники цінували її як колоритну, неординарну особистість, людину з тонким сприйняттям світу, чудовим почуттям гумору та доброю душею", - повідомляють у театрі.

Про причини смерті актриси в театрі не повідомили. Відомо лише, що прощатися з актрисою будуть сьогодні, 18 жовтня.

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Про персону: Ольга Осіїк Ольга Осіїк народилася 19 квітня 1947 року в селищі Стара Вижва на Волині. Її шлях у мистецтві розпочався після здобуття вищої освіти на акторському факультеті Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого у майстерні народного артиста Чечено-Інгуської АРСР, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Неллі-Влада. Перші професійні кроки артистка зробила в 1969 році на сцені Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. З 1973 року творча доля Ольги Терентіївни була нерозривно пов’язана з Волинським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Т. Г. Шевченка. За роки роботи вона втілила понад 100 незабутніх ролей, створивши різноманітну палітру як головних, так і епізодичних персонажів у класичній та сучасній українській і зарубіжній драматургії. Глядачі назавжди запам’ятають її переконливу гру у виставах "Солдатська вдова" М. Анкилова (Марія / Маша), "Без вини винні" О. Островського (Отрадіна), "Плаха" Ч. Айтматова (Акбара), "Оргія" Лемі Українки та "На вечірниці" М. Старицького (Знахарка), "Тарас Бульба" М. Гоголя (Татарка), "Вісім люблячих жінок" Р. Тома (Огюстина), "Дерева вмирають стоячи" А. Касони (Бабуся), "Дві сім’ї" М. Кропивницького (М. Кропивницького). (Жінка), "Блакитні олені" А. Коломийця (Ася) та "Криза" А. Огородника (Марта).

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