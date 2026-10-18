"Божевільний будинок": п’яні фанатки зірвали концерт Меладзе

Найімовірніше, прихильниці співака приїхали з терористичної Росії.

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Валерій Меладзе знову зіткнувся з неприємностями на концерті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Меладзе

Коротко:

Що сталося на концерті Меладзе

Як йому довелося перервати концерт

Виступ російського співака Валерія Меладзе в Стамбулі затьмарив інцидент із двома нетверезими прихильницями. Жінки залізли на сцену під час концерту і не поспішали йти, через що співакові довелося перервати виступ і звернутися по допомогу до охорони.

Концерт відбувся в Istanbul Congress Center і зібрав понад три тисячі глядачів, однак поведінка окремих гостей викликала невдоволення інших шанувальників.

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За інформацією російських пропагандистів, під час концерту дві жінки в стані алкогольного сп’яніння піднялися на сцену. Вони не реагували на прохання покинути майданчик, тому ситуація вимагала втручання музикантів та співробітників служби безпеки.

Валерій Меладзе знову пережив інцидент на концерті / Скріншот з відео: t.me/mash

Меладзе спробував врегулювати конфлікт самостійно й ввічливо запропонував непроханим гостям піти відпочити. Однак у підсумку до події долучилася охорона, яка вивела порушниць із залу.

"Якийсь божевільний будинок почався", - прокоментував співак те, що сталося.

Після того як ситуація вирішилася, артист повернувся до виступу та продовжив концертну програму.

Інцидент із прихильницями виявився не єдиною причиною невдоволення публіки. Деякі відвідувачі заходу також звернули увагу на проблеми зі звуком.

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Раніше "Главред" повідомляв, що мовчазний співак Валерій Меладзе втратив самоконтроль під час власного концерту, який відбувався в столиці Чехії на критій арені Sportovní hala Fortuna.

Раніше також брат популярного танцюриста і першого українського"Холостяка" Макса Чмерковського Вел Чмерковський був відсторонений від шоу "Танці з зірками" після скандального висловлювання.

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Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе - російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

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