"Сім'я нашого театру збідніла": на війні загинув відомий український актор

Відомо, що Філіп Вінер ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і став на захист України від російських окупантів.

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Загинув відомий актор / Колаж Главред, фото instagram.com/philipwinner90

Відомий український актор театру Філіп Віннер захищаючи Україну від російських окупантів загинув на сході.

Як повідомили у Facebook "ЧЕсного Театру", акторові повинно було 9 липня виповнитися 32 роки.

"Наш актор, Філіп Віннер назавжди в строю. Сім'я нашого театру збідніла. З перших днів вторгнення Філіп захищав нашу землю в найгарячіших точках і продовжував жити театром, на його сторінці побачите вірші з окопів, він привіз театр з собою на війну. Його вбила Росія. Не пробачимо. Щирі співчуття родині та друзям", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Відомо, що Філіп Вінер ще на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і став на захист України від російських окупантів.

З грудня 2022 року захисник служив на передових позиціях Донецької області. Актор відомий тим, що під час служби записував емоційні відео, де читав поезію українських поетів.

Раніше повідомлялося, що в бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинув львівський художник, шеф-кухар і блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Нагадаємо, в боях за Україну загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний - Мессі). Він був одним із засновників бойової групи у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

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