"Заважав жити": на Харківщині чоловік жорстоко лупив 8-річного пасинка і встановив "систему штрафів"

Насильство / mchildren.ru

У Харківській області в місті Мерефа 30-річний вітчим жорстоко бив 8-річного сина своєї дружини від першого шлюбу.

Як повідомили у Нацполіції Харківської області, 30-річний чоловік встановив "систему штрафів" для 8-річного пасинка.

"Якщо хлопчик вчасно не встигав поїсти, зробити домашні завдання або отримував погані оцінки, вітчим жорстоко його бив", - йдеться в матеріалі слідства.

Суд неодноразово штрафував чоловіка за домашнє насильство, однак це не зупиняло.

У грудні 2021 чоловік душив дитину, а в січні 2022 чоловік напав на хлопчика, який на той час спав. Він бив дитину кулаками, а потім кинув на землю і продовжив бити.

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Мати викликала поліцію

На крики дитини прибігла його 36-річна мати, яка викликала поліцію.

Відомо, що подружжя також виховує спільну 1-річну доньку. Проти чоловіка відкрили провадження за ст.126-1 (домашнє насильство) та за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Раніше повідомляли, що в Харкові 12-річний підліток був змушений жити в холодному житлі і спати на підлозі. Голодну дитину підгодовували сусіди, адже вдома зовсім не було їжі. Мати хлопчика в цей час ходила пити до знайомих.

Крім того, на Полтавщині мати залишила свою 5-річну дитину самого в неопалюваному холодному будинку, і зникла кудись на дві доби. Дівчинка захворіла і потрапила в лікарню. Тепер мати кається у скоєному і хоче забрати дитину.

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