"Повз проходив і перший кинувся у вогонь": у Дрогобичі пожежник допоміг врятувати дітей та господаря палаючої квартири

У Дрогобичі пожежник допоміг врятувати дітей та господаря палаючої квартири / ГУ ДСНС України у Львівській області.

У місті Дрогобич (Львівська область) 7 лютого сталася пожежа в старому будинку по вулиці імені Грушевського. Про це повідомляє Главк ДСНС України у Львівській області.

З вогню врятували дев'ятьох людей (шість дорослих і трьох дітей). Свідком події випадково став пожежник з Трускавця Андрій Фок, у якого був вихідний. Він-то і кинувся на допомогу в перших рядах ‒ ще до прибуття пожежної команди.

"Рятувальники за допомогою висувних сходів врятували із задимленої квартири на 3 поверсі п'ятимісячного немовляти і батьків. Також за допомогою автодрабини з 4 поверху врятовано 2 дітей 9 та 12 років. Всього на пожежі врятовано 9 осіб, з них 3 дитини. Начальник варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Трускавець - Андрій Фок, спілкуючись з колегами-Андрієм Живчиним та Іваном Слуцьким- головними інспекторами Дрогобицького районного управління, помітили як з вікна квартири на третьому поверсі чотириповерхового будинку №44 у Дрогобичі на вулиці Грушевського, йде густий чорний дим. Не гаючи часу, чоловіки кинулися в задимлений будинок і приступили до евакуації людей із задимлених приміщень. Під час порятунку мешканців будинку Фок почув, що в квартирі, де виникла пожежа, чути стогін людини. Незважаючи на сильне задимлення і високу температуру, Андрій увійшов в палаючу квартиру, де на підлозі виявив чоловіка, якого виніс на сходову клітку. Постраждалим виявився власник квартири", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Як повідомляють рятувальники, 56-річний чоловік отримав 70% опіків шкірного покриву і зараз у важкому стані перебуває в лікарні.

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Нагадаємо, раніше в новорічну ніч, 1 січня, в Кривому Розі пожежникам довелося терміново рятувати двох пенсіонерів, які виявилися заблоковані в квартирі після загоряння.

В результаті події чоловік 1953 року народження і жінка 1961 року народження госпіталізовані в Криворізьку міську клінічну лікарню №2 з попереднім діагнозом – отруєння продуктами Gorenje.

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