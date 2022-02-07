Неймовірна історія близнюків: на Львівщині діти народилися в різні дні та в різних місцях

Бригада медиків, яка приймала незвичайні пологи / vgolos.ua

В Львівської області стався незвичайний випадок з породіллею. Жінка народила близнюків в різний час і в різних місцях.

Дівчинка з'явилася на світ в селі у себе вдома, а хлопчик – у Львові в пологовому будинку, пише Вголос.

За словами фельдшера обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лесі Нікули, виклик надійшов близько півночі.

У чому причина дивовижних пологів

За місцем проживання породіллі медики прийняли дитину, але тільки потім їм сказали, що жінка вагітна двійнею.

Лікарі забрали породіллю на швидкій до Львова, а для народженої дівчинки викликали ще один автомобіль.

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У підсумку брат і сестра народилися в різні дні і в різних населених пунктах.

"Дівчинка йшла першою, народилася дуже швидко. Хлопчик вже був у сідничному положенні, але теж вдало народився в пологовому будинку", - зазначила Нікула.

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Раніше повідомлялося, що в одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила близько 70 тисяч доларів.

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