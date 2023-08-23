'ЗСУ рухаються вперед': Зеленський розкрив про деокупацію Криму

Україна показала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю, наголосив Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/zsu-ruhayutsya-vpered-zelenskiy-rozkriv-pro-deokupaciyu-krimu-10495264.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про деокупацію Криму / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до деокупації Криму і повідомив, що Сили оборони рухаються продовжують наступальну операцію.

Як зазначив Зеленський на відкритті саміту "Кримської платформи" 23 серпня, що Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це під час відступу її військ із інших захоплених територій України, передає ТСН.

"Україна показала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю. Це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка наших партнерів", - наголосив президент. відео дня

"Українські сили рухаються вперед попри все. Хто б що не казав - уперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму", - заявив Зеленський.

Він також назвав підготовку деокупації півострова основним завданням "Кримської платформи".

Деокупація Криму

Нагадаємо, що у Криму підірвали ЗРК С-400 РФ разом з окупантами. Внаслідок вибуху повністю знищено установку С-400, ракети та особовий склад окупантів. Також опублікували відео "бавовни" на окупованому півострові.

Крим звільнятиметься війною, а РФ розвалиться - боєць УДА зробив прогноз. Держава-окупант РФ у своєму нинішньому вигляді довго не проіснує і рано чи пізно розвалиться, заявив заступник командира батальйону "Арей".

Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим. Якщо Україна не звільнить Крим, то це означатиме консервацію ситуації і передачу війни нашим нащадкам, наголосив секретар РНБО.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.