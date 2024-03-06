'Мене і мою дружину хотіли вбити': в Іспанії обстріляли авто пропагандиста Шарія

Пропагандист наголосив, що за це має відповідати іспанська поліція та спецслужби.

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На зрадника Шарія із дружиною напали невідомі / Колаж: Главред, скріншоти: відео

Уранці середи, 6 березня, проросійський блогер та підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій заявив, що невідомі напали на його автівку зі зброєю.

"Щойно в Іспанії стався напад на мою машину з автоматичною зброєю", - написав він у своєму Telegram.

За словами Шарія, його разом з дружиною намагалися нібито вбити дві невідомі людини. Він наголосив, що за це має відповідати іспанська поліція та спецслужби.

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"Повинен при цьому зауважити, що кілька тижнів тому силовики Іспанії отримали інформацію про підготовку замаху. Щобільше з особами та з прізвищами. Сьогодні замах відбувається", - сказав Шарій.

Шарія намагались вбити в Іспанії / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відеозвернення Шарія про напад на телеграм-каналі Главред:

Анатолій Шарій 42-річний Анатолій Шарій - відеоблогер, в минулому працював журналістом. Народився і до 2012 року проживав у Києві. Нині лідер політичної партії Партія Шарія, відомий своєю проросійською позицією. Сам відеоблогер ці твердження заперечує і називає себе медіаекспертом. Відеоблогер у своєму YouTube-каналі і в ефірах ЗМІ ретранслює тези Кремля щодо України і пропаганду, нерідко займався дискредитацією української мови, державних символів, публікував фейкові дані. У 2013 році Шарія в Нідерландах заарештував Інтерпол за запитом української влади. Однак в його екстрадиції Україні відмовили. За даними СБУ, свої відео Шарій створює для дискредитації України в інтересах російських спецслужб.

Нагадаємо, що блогера Шарія знайшли в Іспанії у віллі за мільйон євро. Проросійський блогер Анатолій Шарій втік до Іспанії і продовжує там вести свою антиукраїнську пропагандистську діяльність.

В Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія. Українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія в скоєнні злочинів, передбачених двома статтями КК України - в першу чергу, в державній зраді.

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