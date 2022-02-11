"Медики нічого не зробили": на Закарпатті померла вагітна, мати звинувачує лікарів

Дівчина була на четвертому місяці вагітності / соцмережі

У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені О. Новака 10 лютого померла 23-річна дівчина Марія. Вона була на четвертому місяці вагітності. Медики поставили діагноз 90% ураження легень.

Як розповіла ТСН мати покійної Неля Стасішена, дочка ніколи не хворіла, а вагітність проходила в нормі. Крім того, дівчина була двічі вакцинована. Коронавірус у покійної виявили два тижні тому.

"Вона була двічі вакцинована, ніколи не хворіла, тест показав позитивний результат на коронавірус. Спочатку дочку поклади в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, оскільки наближалися вихідні дні і ми хотіли перестрахуватися. На п'ятий день в лікарні о 19:00 вона мені подзвонила і плакала. Дочка говорила, що їй важко дихати, болить спина і вона не може рухатися. Лікар оглянув, приписав масаж. На наступний день невропатолог поставив діагноз "ковідна" неврологія. Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і почала задихатися, тоді їй зробили КТ, яке показало 90% ураження легенів. Вона в тій лікарні лежала вісім днів, а медики нічого не зробили, щоб допомогти", - розповів Неля Стасішена.

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"Померла моя дочка, мій милий кошеня, яка забрала з собою і ненародженого хлопчика. Вона так хотіла жити, бути мамою. Не судилося. Спочивай з Богом, моє дитя. Ти пішла у вічність не сама, ти там будеш зі своєю дитиною. А я тут одна. Прости, моє дитя, що не врятувало тебе від злої смерті", - написала в соцмережах жінка у зверненні до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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"Хвора була переведена до нас орієнтовно три дні тому у вкрай важкому стані. Поки до встановлення результатів експертиз, ніяких коментарів ми не готові давати", - повідомили ТСН в лікарні.

Нагадаємо, в Білорусі під час співбесіди трагічно загинула 21-річна вагітна дівчина. У неї було довге волосся, яке затягнув верстат. Дівчина 20 днів пробула в комі.

Також раніше в Київській області, поблизу селища Гребінки 30 січня сталося страшна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів, загинула вагітна жінка.

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