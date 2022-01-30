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У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини

30 січня 2022, 22:48

Аварія сталася біля гребінок.

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Вагітну з машини вирізали / НПУ

У Київській області, поблизу селища Гребінки, в неділю, 30 січня, сталося страшна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів, загинула вагітна жінка.

Як повідомляє поліція Київської області, трагедія трапилася близько 6 години ранку "ВАЗ 2121"і " Mazda".

За кермом Ниви був 28-річний водій. Разом з ним їхала 29-річна пасажирка-дружина, яка померла до приїзду медиків. Щоб дістати її тіло, рятувальники використовували спеціальне обладнання.

31-річна водій "Mazda" була в шоковому стані.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус"Харків-Слупськ".

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