У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини

Аварія сталася біля гребінок.
У Київській області, поблизу селища Гребінки, в неділю, 30 січня, сталося страшна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів, загинула вагітна жінка.
Як повідомляє поліція Київської області, трагедія трапилася близько 6 години ранку "ВАЗ 2121"і " Mazda".
За кермом Ниви був 28-річний водій. Разом з ним їхала 29-річна пасажирка-дружина, яка померла до приїзду медиків. Щоб дістати її тіло, рятувальники використовували спеціальне обладнання.
31-річна водій "Mazda" була в шоковому стані.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус"Харків-Слупськ".
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Автор: Уляна Виноградова