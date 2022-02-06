Вагітна дівчина трагічно померла через довге волосся

Вона намагалася працевлаштуватися на заводі. Покійної був 21 рік.
У Білорусі під час співбесіди трагічно загинула 21-річна вагітна дівчина. У неї було довге волосся, яке затягнув верстат.
Як повідомляє польське видання wiadomosci.wp.pl, дівчина хотіла працевлаштуватися на заводі. Співробітник проводив їй екскурсію, проте відвернувся, а тим часом один з верстатів почав затягувати дівчину за волосся. Вона отримала серйозні травми.
Батько дівчини розповів, що дочка була на 7 тижні вагітності. Вона 20 днів пробула в реанімації, проте медики не змогли врятувати життя.
"Вони бачили, що у неї довге волосся, але не дали їй нічого, щоб прикрити їх", - обурюється чоловік.
Білоруський суд вже засудив начальницю виробництва в порушенні техніки безпеки.
Завод, на якому сталася трагедія, оплатив похорон дівчини.
Нагадаємо, на Закарпатті підліток хотів зняти відео для соцмереж і заліз на електростолп. Його миттєво вдарило струмом.
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