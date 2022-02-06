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Вагітна дівчина трагічно померла через довге волосся

6 лютого 2022, 20:02

Вона намагалася працевлаштуватися на заводі. Покійної був 21 рік.

смерть дитини
Дівчина померла через довге волосся / колаж ua.depositphotos.com

У Білорусі під час співбесіди трагічно загинула 21-річна вагітна дівчина. У неї було довге волосся, яке затягнув верстат.

Як повідомляє польське видання wiadomosci.wp.pl, дівчина хотіла працевлаштуватися на заводі. Співробітник проводив їй екскурсію, проте відвернувся, а тим часом один з верстатів почав затягувати дівчину за волосся. Вона отримала серйозні травми.

Батько дівчини розповів, що дочка була на 7 тижні вагітності. Вона 20 днів пробула в реанімації, проте медики не змогли врятувати життя.

"Вони бачили, що у неї довге волосся, але не дали їй нічого, щоб прикрити їх", - обурюється чоловік.

Білоруський суд вже засудив начальницю виробництва в порушенні техніки безпеки.

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Завод, на якому сталася трагедія, оплатив похорон дівчини.

Нагадаємо, на Закарпатті підліток хотів зняти відео для соцмереж і заліз на електростолп. Його миттєво вдарило струмом.

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Білорусь вагітність
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