Мрія Путіна: Горбач розповів, чому Росія все ще хоче захопити Київ

Контроль над Києвом представляє інтерес для російських збройних сил, можливості це зробити у них як не було раніше, так немає і зараз.
На даний момент у Росії немає можливостей для захоплення Києва. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
За словами експерта, Путін, незважаючи на відведення військ РФ з Київської області, все ще не відмовився від мети по захопленню української столиці.
"Ми знаємо, що він хотів це зробити. Київ-це столиця і це символічна цінність для їхнього задуму, як і самогубство, арешт чи капітуляція нашого військово-політичного керівництва. Це не вдалося зробити, але це було б великою мрією і успіхом, якби вони змогли це повторити якимось іншим способом",-сказав Горбач.
За словами експерта, незважаючи на те, що контроль над Києвом представляє інтерес для російських збройних сил в їх війні, можливості це зробити у них як не було раніше, так немає і зараз.
"Чим довше триватиме війна, тим далі буде зменшуватися ця можливість. Тому зараз це звучить малоймовірно і майже фантастично, тим більше спробувати замінити нинішню політичну владу на якусь іншу-якимись Медведчуками або іншими проросійськими діячами вже просто неможливо на п'ятому місяці війни. Тому мріяти можна про що завгодно, але ресурсів і можливостей у російських агресорів здійснити свої плани в Україні просто немає", - сказав Горбач.
Раніше Главред писав про ризики вторгнення армії Білорусі в Україну.
"Якщо це станеться, це буде ще однією поразкою і, думаю, вони це теж прекрасно розуміють. Особливо після того, як набули досвіду боїв під Києвом, на Чернігівщині та в Сумській області. Тобто це дуже розтягнуті по території ланцюги постачання, які будуть знищуватися українськими партизанами, особливо в лісах і на болотах", - пояснював Горбач.
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