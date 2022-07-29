Приречуть себе на смерть: експерт розповів про ризики вторгнення армії Білорусі в Україну

Вторгнення Білорусі в Україну може бути фатальним - Володимир Горбач / Reuters, facebook.com

Навіть якщо Білорусь збереться нападати на північ України, шансів на те, що такого роду операції будуть вдалими, мало.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик інституту Євроатлантичного Співробітництва Володимир Горбач.

"Якщо це відбудеться, це буде ще однією поразкою і, думаю, вони це теж прекрасно розуміють. Особливо після того, як набули досвіду боїв під Києвом, на Чернігівщині та у Сумській області. Тобто це дуже розтягнуті по території ланцюги постачання, які будуть нищитися українськими партизанами, особливо в лісах і на болотах", - пояснив Горбач.

За його словами, на Західній Україні та Поліссі білоруським військам буде дуже важко знайти якийсь інший прохід, крім як автомобільними дорогами - по лісах та болотах на техніці не проїхати.

"Наважитись на сухопутну операцію тими силами, які є в них зараз — це приректи себе на загибель. Тому вони можуть шантажувати", - вважає експерт.

І додає, що шантаж цей полягає у інформаційній площині — тобто чим більше вони нагнітатимуть цю загрозу удару з півночі, тим більше українське командування буде змушене тримати на кордоні українські сили, аби протидіяти такому вторгненню. А це - в російських інтересах, бо це відволікає ЗСУ від лінії фронту на сході і півдні України і робить важчими спроби контрнаступу.

читайте такожВійна в Україні не затягнеться, бо Росії вистачить ще максимум на півроку – Володимир ОгризкоВторгнення Білорусі в Україну - новини: