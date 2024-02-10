Мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній: у Харкові дрони РФ убили цілу сім'ю

Нічний обстріл по Харкову забрав життя сімох людей. Серед них - троє дітей.

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У Харкові згоріли 15 житлових приватних будинків / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Унаслідок нічного обстрілу Харкова 10 лютого в одному з приватних житлових будинків унаслідок пожежі загинула ціла сім'я з п'ятьох осіб: чоловік із дружиною і троє їхніх дітей - семирічний, чотирирічний і семимісячний хлопчики.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, загоряння сталося через витік палива, після чого стався витік небезпечної речовини вулицею, де розташований житловий сектор.

"Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика", - розповів Синєгубов.

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В іншому будинку загинули 66-річний чоловік і його 65-річна дружина.

Отримали поранення дві жінки 61 і 39 років, а також 45-річний чоловік.

Встановлюються всі події. На місці працюють відповідні служби. Інформація буде оновлюватися.

Нічна атака дронів на Харків

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під час пожежі загинуло семеро людей, серед них троє дітей.

Влучення зафіксували в Немишлянському районі. Уражено цивільну інфраструктуру. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

У Повітряних силах повідомили, що РФ атакувала Україну за допомогою 31 ударного БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави і мису Чауда - Крим, Курської області РФ.

Основні напрямки удару - Одеська та Харківська області. У результаті бойової роботи знищено 23 "шахеда".

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