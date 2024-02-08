РФ атакувала три регіони України дронами: були "прильоти" у цивільну інфраструктуру

Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

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РФ атакувала Одесу дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 8 лютого російські окупанти атакували Одесу дронами. У результаті є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробито дах, перекриття, вибито вікна. Пожеж не зафіксовано", - написав чиновник у Telegram.

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На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Кіпер додав, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

У Силах оборони Півдня уточнили, що атака тривала понад п'ять годин. Ворог направив дрони Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку трьох регіонів.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити п'ять дронів на Одещині, три - в Миколаївській області та два - у Вінницькій області.

На жаль, не вдалося уникнути влучань. У Миколаєві ворог знову влучив у цивільну інфраструктуру. Пошкоджено житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс. Пожежу оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС. Інформація про постраждалих не надходила.

У Вінницькій уламки збитих БПЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь удалося локалізувати. Пожежники завершують роботи із ліквідації. Постраждалих немає.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 8 лютого 2024 року противник завдав удару 17 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда - Крим, повідомили у Повітряних силах.

У результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Знищено 11 "Шахедів" / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Вранці 7 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Харкові пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО.

Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під ударом російських ракет були шість регіонів. Є загиблі та постраждалі.

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