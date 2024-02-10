РФ вночі масовано вдарила по Україні "Шахедами": були атаковані 2 області

Окупанти спрямували свою чергову атаку на дві області України, запустивши понад три десятки дронів-камікадзе.

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РФ вночі масовано вдарила по Україні Шахедами/ колаж: Главред, фото: Telegram Синєгубов, Telegram

Російські окупанти у ніч на суботу, 10 лютого, масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Загарбники запустили 31 безпілотник. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Українським військовим вдалося збити 23 ворожі дрони. Окупанти в основному спрямовували свою атаку на дві області – Одеську та Харківську.

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"Знищено 23 ударні БпЛА. У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131" з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області – рф. Основні напрямки удару Одещина та Харківщина", – йдеться у повідомленні.

Зазначені 23 дрони вдалося знищити саме у межах згаданих двох областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.В результаті бойової роботи знищено 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей", – повідомили у Повітряних силах.

Удари дронами по Україні

Нагадаємо, РФ атакувала Харківщину "Шахедами" у ніч на 9 лютого. Унаслідок ударів ворожих БПЛА було загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Зміївській громаді. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було зафіксовано щонайменше п'ять "Шахедів".

Також пізно ввечері 9 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну "Шахедами" – вибухи пролунали у Харкові та Одесі. Російські окупанти влучили у об'єкт інфраструктури у Харкові, в Одесі повідомлялося про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що після удару по Харкову у місті горять понад десяток житлових будинків. За словами мера міста Ігоря Терехова, на місці події горіли 14 приватних житлових будинків, а загальна площа пожежі становила понад 3700 квадратних метрів.

Вранці 10 лютого Терехов повідомив, що РФ вбила у Харкові 7 осіб, у тому числі трьох дітей. Серед жертв діти 7 та 4 років, а також дитина віком близько 6 місяців. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

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