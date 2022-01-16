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"Майстер нагнітати страхи": Кулеба відверто висловився про Путіна

16 січня 2022, 15:30
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Російський президент зупиняється тільки там, де його зупиняють, переконаний очільник МЗС України.

Володимир Путін, Кулеба
Кулеба відверто висловився про Путіна / колаж Reuters, УНІАН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що з роками модель поведінки Володимир Путіна стала очевидною. За його словами, глава Кремля буде зупинятися тільки там, де його зупинять, а тому Захід повинен зберегти єдність, щоб переконати Росію застосовувати дипломатію замість сили.

"Путін майстер нагнітати страхи. За багато років його модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку, він створює проблеми і кризи. Потім він запрошує інших обговорити і розв'язати проблеми разом з ним. І в кінці сам пропонує рішення, що вимагають поступок від опонентів", - розповів Кулеба в інтерв'ю Bild.

Міністр закордонних справ України висловив сподівання, що новий уряд Німеччини рішуче протистоятиме російській загрозі і шантажу.

"Президент Путін зупиняється тільки там, де його зупиняють, він розуміє тільки мову сили. Як я вже сказав, наша сила в нашій єдності, і ми повинні працювати разом, щоб реалізувати трирівневий пакет стримування. Нам потрібно ясно заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, одночасно вступаючи в дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використовувати дипломатію замість застосування сили", - сказав Кулеба.

Раніше глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес звинуватив президента Росії Володимира Путіна в царських амбіціях і заявив, що вони не обмежуються Україною.

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Вторгнення Росії в Україну

Видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

Російське вторгнення в Україну "невідворотне і неминуче", заявив голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд. Він підкреслив, що наступний тиждень може стати вирішальним.

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