Один з трьох літаків підбито вже на території РФ: деталі нового удару ЗСУ по авіації ворога

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

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ВКС РФ продовжує зазнавати великих втрат на полі бою / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Миколи Олещука

Українські війська підбили один з трьох російських бортів 17 лютого вже на території Росії - на відстані до 120 км від лінії фронту.

Інші два літаки, повідомляє Defense Express, було збито на відстані понад 70 км і близько 100 км від лінії фронту.

Експерти припускають, що ворожі літаки було збито "блукаючим" Patriot з дальністю по аеродинамічних цілях у 160 км з ракетами GEM-T. Саме таким засобом, на думку фахівців, торік було збито чотири Су-34 і ще один Су-30 на різних напрямках.

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Крім того, знищення російського літака ДРЛВ А-50 також могло бути результатом роботи цього ЗРК, вважають аналітики.

ЗСУ бʼють по авіації ворога

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що зранку, 17 лютого, на Східному напрямку українські бійці успішно знищили три російські літаки.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські пілоти намагалися катапультуватися. Поки невідомо, чи вижили окупанти, інформацію встановлюють.

"Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Можливо, не на всіх. Ну, детальніше відслідковуємо, як там доля ра**истів, які спробували катапультуватися", - додав речник.

Відомо, що за весь період повномасштабного вторгнення, Росія втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

Раніше Главред писав, що бійці ЗСУ вразили ворожий військовий літак. Його пілот, не думаючи про людей, спрямував машину не в поля та ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області.

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