Масштабний "міністропад": Рада звільнила відразу п'ятьох чиновників

3 листопада почалися кадрові перестановки в Кабміні.
Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, розглянула відставку п'ятьох міністрів. Нардепи в турбо-режимі почали голосувати за звільнення міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.
Першим парламент звільнив з посади міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського. Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутати.
Як проголосували фракції:
- "Слуга народу" - 221 за.
- ОПЗЖ - 18 за.
- "Європейська солідарність" - 21 за.
- "Батьківщина" - 16 за.
- "Голос" - 0 за.
- Група" За майбутнє " - 13 за.
- Група "Довіра" - 19 за.
Романа Абрамовського призначили міністром захисту навколишнього середовища та природних ресурсів у червні 2020. До цього він обіймав посаду заступника голови цього міністерства.
Відставка № 2
Другим пішов з посади міністр економіки України Олексій Любченко. Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.
Як проголосували фракції:
- "Слуга народу" - 220 за.
- ОПЗЖ - 14 за.
- "Європейська солідарність" - 23 за.
- "Батьківщина" - 14 за.
- "Голос" - 1 за.
- Група "За майбутнє" - 14 за.
- Група "Довіра" - 19 за.
Олексій Любченко - український економіст, держслужбовець, з 29 квітня 2020 року - голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.
Відставка № 3
Народні депутати України відправили у відставку і міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.
Повідомляється, що Резніков буде призначений міністром оборони замість Андрія Тарана.
У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України в Тристоронній контактній групі.
Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 року на посаду міністра з реінтеграції.
Резніков йде з Тристоронньої контактної групи. Його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, нардепа Олександра Мережка.
читайте такожМіністром оборони стане Резніков: Слуги народу визначилися з ротаціями в Кабміні
"У Тристоронній контактній групі, я думаю, що вже не буду брати участь в якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але принципове рішення про формування можливого оновленого складу делегації приймає президент", - заявив Резніков.
Відставка № 4
Також Верховна Рада відправила у відставку міністра стратегічних галузей Олега Уруського. Відставку Уруського підтримали 342 парламентарії.
Як проголосували фракції:
- "Слуга народу" - 224 за.
- ОПЗЖ - 17 за.
- "Європейська солідарність" - 22 за.
- "Батьківщина" - 19 за.
- "Голос" - 16 за.
- Група" За майбутнє " - 11 за.
- Група "Довіра" - 18 за.
У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому", трохи пізніше - Голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менше року - в серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом. У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.
Відставка № 5
Також парламент відправив у відставку міністра оборони України Андрія Тарана. Відставку Тарана підтримали 341 народний депутат.
Таран став міністром оборони в березні 2020 року. Його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.
Хто може стати новим міністром
Фракція "Слуга народу" направила Кабінету Міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді. Повідомила в Telegram прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.
На посаду нових міністрів пропонують:
- Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
- Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
- Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Читайте також:
- Олексій Резніков подав у відставку
- Резніков - міністр оборони, посада для Верещук і відставки: Арахамія оголосив про плани по Кабміну
- "Міністропад" триває: у відставку подав Олег Уруський
- Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку
- Глава Міноборони подав у відставку