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Масштабний "міністропад": Рада звільнила відразу п'ятьох чиновників

3 листопада 2021, 14:52

3 листопада почалися кадрові перестановки в Кабміні.

Верховна Рада
Верховна Рада / УНІАН

Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, розглянула відставку п'ятьох міністрів. Нардепи в турбо-режимі почали голосувати за звільнення міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.

Першим парламент звільнив з посади міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського. Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутати.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 221 за.
  • ОПЗЖ - 18 за.
  • "Європейська солідарність" - 21 за.
  • "Батьківщина" - 16 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Група" За майбутнє " - 13 за.
  • Група "Довіра" - 19 за.

Романа Абрамовського призначили міністром захисту навколишнього середовища та природних ресурсів у червні 2020. До цього він обіймав посаду заступника голови цього міністерства.

Відставка № 2

Другим пішов з посади міністр економіки України Олексій Любченко. Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.

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Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 220 за.
  • ОПЗЖ - 14 за.
  • "Європейська солідарність" - 23 за.
  • "Батьківщина" - 14 за.
  • "Голос" - 1 за.
  • Група "За майбутнє" - 14 за.
  • Група "Довіра" - 19 за.

Олексій Любченко - український економіст, держслужбовець, з 29 квітня 2020 року - голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.

Відставка № 3

Народні депутати України відправили у відставку і міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.

Повідомляється, що Резніков буде призначений міністром оборони замість Андрія Тарана.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України в Тристоронній контактній групі.

Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 року на посаду міністра з реінтеграції.

Резніков йде з Тристоронньої контактної групи. Його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, нардепа Олександра Мережка.

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"У Тристоронній контактній групі, я думаю, що вже не буду брати участь в якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але принципове рішення про формування можливого оновленого складу делегації приймає президент", - заявив Резніков.

Відставка № 4

Також Верховна Рада відправила у відставку міністра стратегічних галузей Олега Уруського. Відставку Уруського підтримали 342 парламентарії.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 224 за.
  • ОПЗЖ - 17 за.
  • "Європейська солідарність" - 22 за.
  • "Батьківщина" - 19 за.
  • "Голос" - 16 за.
  • Група" За майбутнє " - 11 за.
  • Група "Довіра" - 18 за.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому", трохи пізніше - Голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менше року - в серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом. У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.

Відставка № 5

Також парламент відправив у відставку міністра оборони України Андрія Тарана. Відставку Тарана підтримали 341 народний депутат.

Таран став міністром оборони в березні 2020 року. Його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.

Хто може стати новим міністром

Фракція "Слуга народу" направила Кабінету Міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді. Повідомила в Telegram прессекретар "Слуги народу" Юлія Палійчук.

На посаду нових міністрів пропонують:

  • Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
  • Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
  • Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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Кабмін міністр обороны Олексій Резніков Андрій Таран Олексій Любченко
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