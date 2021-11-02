Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку

Олексій Любченко подав у відставку / фото пресслужба ДПС

Глава Міністерства економіки Олексій Любченко подав у відставку. Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву в Апарат Верховної Ради України з проханням прийняти відставку із займаної посади", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 1 листопада віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення.

Пізніше народний депутат від Слуги народу Дмитро Качура повідомив, що нардеп Ірина Верещук буде призначена на посаду міністра реінтеграції окупованих територій, а Олексій Резніков займе крісло міністра оборони.

Вчора також стало відомо, що віцепрем'єр-міністр і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про звільнення.