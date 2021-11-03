Міноборони залишилось без голови: Рада ухвалила відставку Тарана

Відставка Тарана вже п'ята відставка за день / УНІАН

Верховна Рада 3 листопада відправила у відставку міністра оборони Андрія Тарана. "За" проголосував 341 нардеп, "проти" – 0, "утрималися" – 2. На засідання парламенту сам Таран не прийшов.

Зауважте, про відхід Андрія Тарана з посади голови Міноборони говорили протягом останніх місяців. Результатами його роботи були незадоволені практично всі. За президентства Зеленського Таран став другим Міністром оборони, якого відправили у відставку.

Тарану вже знайшли заміну. На з'їзді фракції "Слуга народу" депутати підтримали рішення президента Володимира Зеленського висунути Олексія Рєзнікова на посаду Міністра оборони. Він 1 листопада подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра. За кілька днів, 3 листопада народні депутати відправили його у відставку, віддавши 329 голосів.

Андрій Таран: коротка біографія

Андрій Таран став міністром оборони 4 березня 2020 року. У грудні 2015 – квітні 2016 працював на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

квітень – серпень 2015 року: був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі (СЦКК);

вересень – листопад 2015 року: працював у підгрупі з питань безпеки у ТКГ у Мінську.

Зазначимо, що політичну кар'єру Андрій Таран почав не у команді Володимира Зеленського, а у команді Ігоря Смешка. У 2019 році Таран очолював передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка, а на позачергових парламентських виборах балотувався до Верховної Ради за списком партії "Сила та честь".

Реклама

Кадрові зміни в уряді

Перед цим Рада вже звільнила з посад міністра захисту навколишнього середовища та ресурсів Романа Абрамовського, першого віцепрем'єр-міністра, Міністра економіки Олексія Любченка, міністра реінтеграції Олексія Резнікова і міністра стратегічних галузей Олега Уруського.

Замість Любченка рекомендуватимуть Юлію Свириденко, яка є заступницею керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Замість Резнікова – народну депутатку від "Слуги Народу" Ірину Верещук. А замість Уруського – голову Державної митної служби Павла Рябкіна.

Призначення нових міністрів має відбутися на засіданні 4 листопада.