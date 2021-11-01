"Міністропад" триває: у відставку подав Олег Уруський

Олег Уруський пробув на посаді з липня минулого року / facebook.com/oleguruskyi

Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про звільнення. Це вже другий міністр за сьогодні, який зажадав звільнитися.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Уруський подав заяву в апарат парламенту за власним бажанням.

читайте такожУ Зеленського оцінили можливість відставки міністра оборониЗазначимо, що Уруський був призначений на посаду в липні 2020 року. До цього він був головою Державного космічного агентства, першим заступником Міністра промислової політики, а також керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів.

Відставки в Кабміні

Раніше заяву про звільнення подав віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Як з'ясувалося пізніше, він замінить Андрія Тарана на посаді голови Міноборони. Про це повідомив Давид Арахамія під час брифінгу.

У вівторок, 19 жовтня, у відставку подав міністр екології Роман Абрамовський.

"Я бачив, що він написав заяву. Я заходив якраз до голови, а він виходив. За власним бажанням... Так збіглися обставини, що я бачив, що він виходив і він писав заяву", - заявив глава фракції "Слуга народу".