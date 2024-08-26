Постраждала навіть Молдова: через ракетний удар по Україні у молдован проблеми

У Молдові через російський обстріл України стались масштабні перебої в енергосистемі.

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Обстріл України та Молдови / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Внаслідок російського удару по Україні постраждала і Молдова. Державне підприємство Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

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Також на підприємстві повідомили, що ситуація під контролем, а енергетики достатньо шоб впоратися з перебоями.

У Молдові заявили, що ризиків відключень від електроенергії немає.

Зазначається, що для запобігання масовим відключенням, український диспетчер перефігурував схему електропостачання.

Обстріл України - останні новини

Нагадаємо, росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами", зазнав ударів і Київ та інші регіни.

Також, стало російська повітряна атака 26 серпня на Україну є однією з наймасштабніших за час війни, заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Пізніше президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву на тлі обстрілу України - "Путін - хвора істота" .

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