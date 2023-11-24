Вибори 2024 року в Україні: Арахамія розповів про тиск Заходу

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що наступного року в Україні не можна проводити ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори.
В інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" він розповів, що ніхто на Заході не чинить тиску на українську владу вимогою про проведення будь-яких виборів в умовах війни. При цьому Арахамія пояснив, звідки з’явилися такі чутки.
"Поодинокі були політики, які казали про те, що "ось вам можливо треба буде сідати за стіл перемовин з росіянами чи з кимось іншим... і тоді, якщо ви будете умовно нелегітимні, тоді до вас можуть бути такі питання, можливо вам треба провести вибори". Отака була дискусія", - описав ситуацію він.відео дня
Водночас, стверджує голова найбільшої парламентської фракції, на Заході прекрасно розуміють труднощі, які існують з проведенням виборів в Україні під час війни.
"Коли ти просто до конкретики доходиш, кажеш: а як військові будуть голосувати чи балотуватись, а як 6 мільйонів людей за кордоном мають віддати свої голоси, а яким чином це зробити так, щоб повітряна тривога не була цілий день... Вони не мають відповіді. Ніхто на ці питання не має відповіді насправді. І кажуть: ну добре-добре, працюйте, як працювали", - резюмував Давид Арахамія.
Вибори в Україні під час війни
Нагадаємо, що Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів в Україні під час війни. Незважаючи на складну ситуацію, це цілком реально зробити, однак необхідно забезпечити безпеку, вважає президент України.
В Раді повідомили умову проведення виборів в Україні. Заступник голови ВР України Олександр Корнієнко назвав умову для проведення виборів в Україні. Від повідомив, що для цього має бути створений спеціальний закон.
У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори. Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.
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