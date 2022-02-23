Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі

Маріуполь візьмуть під посилену охорону / Вікіпедія

Через загострення на Донбасі і російської загрози буде посилена охорона Маріуполя. Цей режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій, інформує сайт президента.

Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА та мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де триває операція ООС.

"...учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово - цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", - йдеться в повідомленні.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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