Маму і дочку шукали під завалами: моторошні кадри з місця удару в Сумах

Російські окупанти вбили 14-річну дівчинку, її маму та тітку.

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У Сумах загинула майже вся родина / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили "Шахедом" прямо по приватному будинку у Сумах. Внаслідок цього в один момент загинули 14-річна дівчинка, її мама та тітка. Рятувальники показали моторошне відео з місця трагедії.

На кадрах видно, як на місце удару прибули рятувальники. Вони намагаються загасити полум'я, яке охопило весь дім. Після цього на згарищі почали шукати людей.

Врятуватися зміг лише батько дівчинки та собака. Анну та її маму Ірину знайшли мертвими.

відео дня

Рятувальники спершу дістали з-під завалів тіло дівчинки, а потім і її мами.

Дивіться відео з місця влучання Шахеда по будинку в Сумах:

У Сумах загинула майже вся родина / фото: скріншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок атаки моментально згоріла майже вся родина. Будівля була повністю зруйнована.

Атака Шахедів - останні новини

Як повідомляв Главред, приблизно опівночі 22 жовтня ворожі дрони-камікадзе летіли атакували Суми, там пролунали вибухи. Відомо про влучання в житлові будинки. Місцева влада повідомляла, що внаслідок влучання в будинок одну людину доправили до лікарні.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок атаки загинуло троє людей, зокрема дитина. Зранку окупанти атакували багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури. Також повідомляється, що 22 жовтня в небі над Сумщиною зенітники збили 25 ворожих "Шахедів".

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські окупанти намагалися вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

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