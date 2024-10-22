Моментально згоріла майже вся родина: що відомо про загиблих в Сумах

Російські окупанти вдарили "Шахедом" по приватному будинку у Сумах, внаслідок чого загинули три людини.

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У Сумах загинула майже вся родина Кушнарьових / Колаж: Главред, фото: Кордон.Медіа, Facebook/Ірина Кушнарьова, instagram/annaqw09

Російські окупанти запустили десятки "Шахедів" для ударів по місту Суми та області. Один з ударних безпілотників влучив у приватний будинок. Від будівлі нічого не залишилося, там загинула майже вся родина. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Ворожий "Шахед" убив трьох людей, серед яких - дитина.

"Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені. Всім буде надана необхідна допомога. Всі рятувальні служби залучені", - написав він.

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Дивіться відео про влучання "Шахеда" у приватний будинок у Сумах:

У Сумах загинула майже вся родина Кушнарьових / фото: скріншот

Що відомо про загиблих у Сумах

Росіяни вбили майже всю сім'ю Кушнарьових. Від ворожого удару загинула 14-річна Анна, її мама Ірина та рідна тітка. Батько дівчинки дивом вижив, але з множинними переломами та іншими травмами бореться за своє життя у лікарні. Старший брат також вижив, але лише через те, що мешкає у Києві.

Мати Ірина раніше працювала у Сумській міській клінічній лікарні №5. 14-річна Аня навчалася у 9-му класі у школі №27 в Сумах.

У Сумах загинула майже вся родина Кушнарьових / фото: Facebook/Ірина Кушнарьова

Дівчинка обожнювала свою пухнасту подружку Юму, займалася з ним із тренером та навіть брала участь у змаганнях.

"Це була чудова життєрадісна дитина яка прагнула результатів і плакала через те що щось не виходило. Але ми завжди знаходили рішення і досягали результатів. Я була розбита новиною… в мене немає слів, щоб виразити ненависть до Росії, – розповіла кінолог Олександра для Кордон.Медіа.

Юма вижила, але теж перебуває у клініці.

Дивіться відео про загиблу родину Кушнарьових у Сумах:

погибла семья Кушнаревых в Сумах / фото: скріншот

Рідні розповіли кореспонденту Главреда про те, що саме завдяки Юмі вдалося врятуватися батьку дівчинки. Собака відчувала, що наближається біда і дуже гучно вила. Чоловік вийшов на вулицю, щоб заспокоїти її, в цей момент у будинок влетів "Шахед". Всі, хто були всередині, згоріли.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Атака Шахедів - останні новини

Як повідомляв Главред, приблизно опівночі 22 жовтня ворожі дрони-камікадзе летіли атакували Суми, там пролунали вибухи. Відомо про влучання в житлові будинки. Місцева влада повідомляла, що внаслідок влучання в будинок одну людину доправили до лікарні.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок атаки загинуло троє людей, зокрема дитина. Зранку окупанти атакували багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури. Також повідомляється, що 22 жовтня в небі над Сумщиною зенітники збили 25 ворожих "Шахедів".

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські окупанти намагалися вдарити дронами по столиці України. Усі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.

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