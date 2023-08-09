'Будемо мочити Чорноморський флот': експерт розкрив, як Україна розблокує порти

Якщо країни хочуть, щоб все відбувалося швидше, то повинні сформувати коаліцію, яка буде тиснути на Росію.

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Загородній розкрив деталі нового мирного плану / колаж: Главред, фото: Главред, ОПУ

В інтерв'ю Главреду політичний експерт Тарас Загородній проаналізував підсумки перемовин у Саудівській Аравії та розповів, як може виглядати майбутній мирний план.

"Учасники перемовин у Саудівській Аравії для розробки наступних документів взяли мирний план Зеленського. Україна обрала правильну позицію: хочете зерна - це ваші проблеми. Ми не можемо вивести зерно, яке вони хочуть купити. Як ми готові розблокувати порти? Будемо мочити Чорноморський флот і вбивати російський експорт у тому ж Новоросійську. Ось такий у нас план", - пояснив експерт.

За словами Загороднього, якщо країни хочуть, щоб все відбувалося швидше, то повинні сформувати коаліцію, яка буде тиснути на Росію.

"НАТО слід організувати конвої для супроводу вантажів. Можна відправити їх домовлятися з Ердоганом, адже Туреччина протягом півроку супроводжувала перевезення вантажів", - додав він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів, чому Україні треба переносити війну до Росії:

Нагадаємо, що Україна, Захід та Південь проведуть саміт без РФ щодо формули миру Зеленського. Мета - підключити країни Глобального Півдня до мирного завершення війни. Очікується, що захід стане продовженням червневої зустрічі в Копенгагені, в якій брали участь делегати Бразилії, Індії, Туреччини та ПАР.

У Саудівській Аравії Україна зробить новий ривок, щоб послабити РФ. Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі.

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