Маломуж розповів, що буде, якщо відрізати росіян від трьох мостів на півдні

Після звільнення Запорізької та Херсонської областей можна буде говорити і про перспективи ізоляції Криму.

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ЗСУ повинні підірвати Кримський міст / Колаж Главред. Фото: Telegram Дениса Казанського, скріншот

Якщо всі три мости, що з'єднують Крим з окупованим півднем України, стане абсолютно неможливо використовувати, постачання російських сил на півдні України припиниться на 60%.

Як розповів в інтерв'ю Главред колишній глава Служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломуж, мова йде про поставку усіх видів озброєння і живої сили через Донецьку область і Маріуполь.

"Тепер ворог буде змушений переорієнтуватися і шукати інші шляхи, але і нові маршрути ми відстежуємо і будемо проводити заходи щодо їхнього знищення", - пояснив генерал.

Маломуж підкреслює, що ЗСУ будуть тоді тримати під вогневим контролем весь ланцюжок поставок росіян - від Кримського мосту до трьох мостів, які досі забезпечували поставки резервів.

"Таким чином, після звільнення Запорізької та Херсонської областей ми створимо суттєві передумови для ізоляції Криму. Після цього ми зможемо завдавати потужніших ударыв водними, надводними і повітряними безпілотниками, далекобійними ракетами, а також проводити спеціальні операції по всьому Кримському мосту", - поділився експерт.

Якщо ж Кримський міст ЗСУ не повністю підірвуть, то Росію це все одно змусить припинити поставки озброєння і техніки. Також паралельно триватиме завдання ударів по Чорноморському флоту РФ.

"А три мости, що з'єднують Крим з материковою Україною, не дадуть можливість забезпечувати російські війська потрібною технікою, а також позбавлять їх можливості відступати. Тобто ударами по мосту ми виключимо поставки озброєння і техніки на східний напрямок і південь, а також створимо передумови для наступальних операцій зі звільнення Криму, адже противник не зможе туди переміститися і підтягнути резерви через Кримський міст", - додав Маломуж.

За його словами, проблеми з мостами призведуть до того, що резерви росіян, накопичені в Криму, будуть ставати все обмеженішими, а знищення Чорноморського флоту РФ дозволить припинити удари по наших військах і об'єктах інфраструктури.

"Це буде пастка для Криму і передумова для його звільнення", - підкреслив генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Удари по Кримському мосту

На Кримському мосту прогриміли нові вибухи у липні 2023 року. Пізніше окупанти поскаржилися на атаку морських безпілотників. В результаті удару була частково знесена одна опора, пошкодження отримала автомобільна гілка.

Через "бавовну" угрупованню ворога на материковому півдні України було невесело. За словами спікерки ОК "Південь" Наталі Гуменюк, істотно постраждала поставка БК противника через Чорне море.

Раніше експерт Петро Черник зазначив, що морські дрони не зможуть "вбити" Кримський міст, а ось комбінований удар ракетами і повітряними БПЛА може обдурити зосереджену в Керченській протоці ППО росіян і завдати об'єкту серйозної шкоди.

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