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"Це набагато більше 200 осіб": Данілов повідомив, де знаходяться захисники "Азовсталі"

16 червня 2022, 10:02

У процесі повернення бійців бере участь не тільки наша країна, а й міжнародні інституції.

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Данилов повідомив, де знаходяться захисники "Азовсталі" / скріншот

Секретар РНБО України повідомив, що більшість військових, евакуйованих з Маріупольського заводу "Азовсталь", знаходяться на окупованій території Донецької області.

У прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом Олексій Данілов підкреслив, що головне зараз — "не зробити зайвих кроків", щоб Росія не звинуватила Україну "в зриві тих чи інших речей".

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов'язково були виконані, і всі хлопці, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов'язково повернулися живими і здоровими", – розповів Данілов.

Він зазначив, що неможливо остаточно сказати, скільки саме українських захисників знаходяться в Донецькій області.

"Є інформація, що вони знаходяться на території Донецької області. Ще раз підкреслюю: кількість людей - це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там знаходяться, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може, і всі, знаходяться на території Донецької області", – пояснив секретар РНБО.

Олексій Данілов також повідомляв, що до захисників Азовсталі не застосовують насильства. За його словами, згодом усіх бійців мають обміняти на полонених росіян

читайте такожПонад 1000 полонених з Азовсталі окупанти вивезли до Росії - росЗМІРаніше терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз знаходяться в полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Таку заяву зробив "глава Міністерства юстиції" так званої "ДНР" Юрій Сироватка. Він сказав, що українських полонених, в тому числі і бійців із заводу Азовсталь, збираються "судити", і деяких з них можуть піддати смертній карі.

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війна в Україні Азовсталь Олексій Данілов
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