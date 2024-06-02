У ЗСУ є "зелене світло" для ударів Storm Shadow/SCALP по аеродромах Росії

Однак поки що такі удари будуть обмежені - але не через рішення Франції чи Британії.

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Макрон послав Україні "сигнал" на застосування SCALP по Росії / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Велика Британія і Франція не запроваджували чітких обмежень для застосування Storm Shadow / SCALP по військових цілях у Росії. Дальності цих ракет (250 км) вистачить для ударів по аеродромах окупантів у Бєлгородській і Курській областях, звідки ворог веде обстріл, зокрема, Харкова, йдеться в матеріалі BBC.

Про нюанси використання далекобійних Storm Shadow у коментарі журналістам зазначило анонімне джерело - офіцер військової авіації.

"Фактично, Макрон заявив журналістам минулого тижня: "Ми повинні дозволити (Україні) нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких нападають на Україну". І така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadow/SCALP", - вважає західний військовий.

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Так, за його словами, Україна тепер може завдавати ударів по аеродромах у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.

Однак такі операції будуть обмежені, оскільки Україна все ще використовує Су-24. Тому військовим ВПС доведеться наблизитися до кордону, щоб запустити ці КР, а це зробить їх уразливими для російської ППО.

Зазначається, що F-16 краще оснащені для таких завдань. Але поки не ясно, чи дозволять партнери використовувати ці літаки для атаки на цілі в Росії.

Коротко про Storm Shadow/SCALP EG / Інфографіка: Главред

Україна почала бити по Росії західною зброєю - головне

Ряд країн Заходу, включаючи США, Британію та Німеччину, дозволили бити по території Росії своєю зброєю. Раніше це вважалося "червоними лініями" НАТО, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією.

Однак навіть ці дозволи мають свої умови. Наприклад, Вашингтон дозволяє атакувати виключно військові об'єкти окупантів у зоні, що межує з Харківською областю. Все ще є заборона на використання ATACMS по далеких цілях, таких як аеродром "Оленья", де особливо активізуються Ту, що обстрілюють Україну.

Зеленський назвав такий дозвіл США з "умовами" недостатнім, оскільки Україна все ще не може запобігти злету стратегічної авіації ВКС РФ.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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