Спецпризначенці звільнили заручників з диспансеру в Бородянці

Спецпризначенці звільнили людей з диспансеру в Бородянці

Голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба відзвітував про звільнення українськими спецпризначенцями захопленого психдиспансеру у Бородянці.

Наші військові вивели заручників з медзакладу, яких було орієнтовно 600 осіб. Однак вони досі залишаються в місті.

"Спецпідрозділ, що зайшов в диспансер близько 13 години, на цей час звільнив людей, вийшов із приміщення, з території диспансеру. Але вони не залишили територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, для персоналу і пацієнтів, хоча і великий стрес, але ситуація вже краща", - заявив Кулеба в пості ОВА у Telegram.

Очільник області також нагадав про нелегкі умови перебування у Бородянці. Зокрема, в диспансері немає води і світла, але його пацієнтам постійно допомагають.

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