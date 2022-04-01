Лукашенко з маячнею про "превентивний удар" потрапив на Україна має талант - Решетнік і Притула ледь стримали сльози

У мережі висміяли Олександра Лукашенка / скріншот з відео

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко, який нахвав військове вторгнення Росії в Україну "превентим ударом", став героєм мемів.

В які тільки ситуації за допомогою відеоредактора не потрапляв білоруський диктатор. На цей раз Лукашенко "занесло" на Україна має талант.

Відео на своїй сторінці в Instagram ведучий шоу Григорій Решетнік.

"Як воно приперлося до нас", - підписав він Відео.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Олександр Лукашенко обіцяв главі Кремля Володимиру Путіну піти війною проти України 21 березня, але обдурив колегу.

Армія Республіки повинна була зайти через Волинь і атакувати своїми військами Львів, щоб заблокувати відправку Києву озброєнь із Заходу. Однак Лукашенко обдурив Путіна і передумав нападати. Путін в люті, а Кремль задумав здійснити в Білорусі військовий переворот.

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