"Якщо знадобиться піти бабам на фронт, піду": знаменита російська ведуча зібралася воювати в Україні

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Відома російська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка з перших днів війни мовчала, але незабаром підтримала політику диктатора Путіна, зробила гучну заяву.

Кудрявцева не приховує, що переживає з приводу війни і оголошення мобілізації в РФ. За словами ведучої, вона готова допомагати країні-агресору.

"Я завжди була емпатом. Завжди переживала за все більше за інших. Клянусь! Я більше ніколи не скажу, що мене нічим здивувати. Не хочу писати, але доведеться. Проте... Мене особисто не питали, чого я хочу. Я живу в Росії і якщо вже знадобиться піти бабам на фронт. Піду. Всі вільні", - оголосила Кудрявцева в соцмережі.

Ведуча також заявила, що і її син теж не залишиться осторонь після оголошення часткової мобілізації.

"Що тут думати. Треба, значить, треба", - сказав вона.

Як раніше повідомляли, українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до російського співака Сергія Лазарєва.

На своїй сторінці в Instagram, Нікітюк процитувала пост Лазарєва, в якому він розповідає про якусь дівчинку Настю, яку "нацисти обстріляли в 2013 році", про те, як він їй допомагає, а також про те, як до бідної дівчинки Насті не може потрапити її мама, так як "ВСУ постійно обстрілюють школи, лікарні, б'ють по житлових будинках".

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