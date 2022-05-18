"ЛНРівців" лікарі "заражають" остеохондрозом і виразками, щоб не платити компенсацію / Zaxid.net

Пораненим "ЛНРівцям" придумують хвороби, щоб не виплачувати компенсації - у них діагностують остеохондроз і виразку.

Після лікування поранень і контузій воїни "ЛНР" отримують виписки, в яких вказано "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, що не передбачають компенсаційних виплат, повідомляє українська розвідка.

"Це викликає гостре почуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР" навіть попри нарощування пропаганди з боку РФ. Враховуючи безповоротні втрати 2 Армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать "мобілізовані"з території "ЛНР"), ситуація з підтримки і сприйняття місцевим населенням війни і подальшої мобілізації значно зменшується", - йдеться в повідомленні.

Також в ГУР нагадали, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин і родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України.

читайте такожСпірні питання по "кордонах" "ДНР" і "ЛНР" будуть вирішені шляхом переговорів - Путін"Такі акції зафіксовані у військової прокуратури і військкоматів Луганська і Ровеньків. Основна вимога протестуючих - повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб", - повідомили в розвідці.

Нагадаємо, раніше жінки приходили з пікетами до військкоматів. За їхніми словами, їхніх чоловіків "мобілізували" в якості резервістів, а потім відправили на війну і кинули на поле бою без прикриття.

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