Позбавити всіх нагород зрадників - Зеленський вніс законопроєкт в Раду

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєк, згідно якого всіх зрадників позбавлять державних відзнак та звань.

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Зеленський хоче позбавити зрадників всіх нагород / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запропонував у Раді законопроєкт, згідно якого всіх "зрадників" держави мають позбавити державних нагород та звань. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Зокрема, президент країни запропонував позбавити всіх державних нагород людей, котрі виступають за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України.

"Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі "Героя України", ордена "За заслуги" та інші, але вибрав для себе не Україну - вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території", - уточнив Зеленський. відео дня

Як сказав Зеленський, таких людей не варто нагороджувати, але тільки називати "зрадниками". Президент наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.

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