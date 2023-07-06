Летіли на Київ, але згорнули до Львова: Ігнат повідав деталі ракетної атаки

Російські ракети вночі 6 липня спочатку летіли до Києва, але потім були переспрямовані до Львова, заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Юрій Гнат повідав подробиці ракетного удару російських окупантів по Львову / колаж Главред, скріншоти з відео

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в ніч з середи на четвер, з 5 на 6 липня російські ракети спочатку летіли на Київ, але в якийсь момент різко були переспрямовані у напрямку на Львів. Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

Офіцер пояснив, що ракети спочатку летіли з моря і вороги пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості і русла річок, тобто в цьому випадку ‒ Дніпра.

"Ракети начебто летіли до Києва, але різко повернули в напрямку Львова. Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим могли б впоратися F-16", - сказав Гнат.

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Хто такий Юрій Гнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, спікер Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Гнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". В даний час — начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Атака по Львову 6 липня

Нагадаємо, що РФ завдала ракетного удару по Львову, є жертви. Внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, уламки російської ракети потрапили в багатоквартирний житловий будинок.

"Пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення", - повідомив мер міста Андрій Садовий.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар російських окупантів по Львову.

"Обов'язково буде відповідь ворогові. Відчутна" - написав президент у Telegram.

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