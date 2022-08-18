Льотчики ЗСУ знатно "покришили" окупантів на Півдні: знищені десятки солдатів, склад і бронетехніка

Українська авіація за минулу добу атакувала опорні пункти і райони зосередження ворожої сили, озброєння і техніки в районі Херсонщини.
На південному напрямку українські військові льотчики потужно вдарили по позиціях російських окупантів. Були знищені 29 солдатів, гармати і склад постачання. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування ЗСУ "Південь".
Українська авіація за минулу добу атакувала опорні пункти і райони зосередження ворожої сили, озброєння і техніки. Такі удари були нанесені в районі Нововознесенського та Олександрівки.
В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ворог втратив:
- 29 солдатів;
- самохідну гармату 203-го калібру модифікації "Піон";
- п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- склад постачання з боєкомплектами в Білогірці.
Остаточні втрати ворога зараз підраховуються.
Нагадаємо, раніше, 11 серпня, російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на півдні. Українська армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу. Втрати Росії за добу склали: 19 російських окупантів; 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки; один склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.
Ще раніше, 9 серпня, на півдні Збройні сили України завдали по противнику сім авіаційних ударів і зменшили лави російської армії ще на 35 окупантів.
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