Льотчики ЗСУ знатно "покришили" окупантів на Півдні: знищені десятки солдатів, склад і бронетехніка

Льотчиками ЗСУ знищено 3 десятки солдатів ворога, склад і бронетехніка / командування ПС ЗСУ та УНІАН

На південному напрямку українські військові льотчики потужно вдарили по позиціях російських окупантів. Були знищені 29 солдатів, гармати і склад постачання. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування ЗСУ "Південь".

Українська авіація за минулу добу атакувала опорні пункти і райони зосередження ворожої сили, озброєння і техніки. Такі удари були нанесені в районі Нововознесенського та Олександрівки.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ворог втратив:

29 солдатів;

самохідну гармату 203-го калібру модифікації "Піон";

п'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки;

склад постачання з боєкомплектами в Білогірці.

Остаточні втрати ворога зараз підраховуються.

Нагадаємо, раніше, 11 серпня, російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на півдні. Українська армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу. Втрати Росії за добу склали: 19 російських окупантів; 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки; один склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.

Ще раніше, 9 серпня, на півдні Збройні сили України завдали по противнику сім авіаційних ударів і зменшили лави російської армії ще на 35 окупантів.

Інші новини:

Дивіться онлайн новини Херсона: