'Леопарди вже в Україні': у РФ закотили істерику через німецькі танки

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк. Вони стверджують, що німецькі танки Leopard 2 вже приїхали в Миколаїв.

Роспропаганда розганяє новий фейк про німецькі танки Leopard 2 / Bundeswehr

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що німецькі танки Leopard 2 вже прибули в Україну, хоча насправді рішення про їхнє постачання ЗСУ не було ухвалено в Німеччині. Також Берлін не давав дозвіл іншим західним країнам на відправку танків Києву.

За версією пропагандистського Telegram-каналу WarGonzo, "Леопарди вже помічені в Миколаєві".

"Щонайменше 2 одиниці німецької техніки були помічені в Миколаєві. Тягачі з танками імовірно прямували на територію Миколаївського бронетанкового заводу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, країна-агресорка постійно поширює фейки, зокрема і щодо того, яку західну техніку "знищує" в Україні "друга армія світу". Зокрема, речник Міноборони Росії Ігор Конашенков мало не щодня звітує про знищення РСЗВ HIMARS. Також він стверджував, що окупанти знищили чотири одиниці БМП Bradley, хоча ця техніка ще навіть не доїхала в Україну.

Танки Leopard для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення по постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама.

Найближчим часом Польща організовує навчання для українських військових на танках Leopard. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

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