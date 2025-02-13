Ленд-ліз США для України: Маломуж про сотні тисяч бомб і ракет для ЗСУ

Нові поставки можуть забезпечити Україні явну перевагу на фронті, каже Микола Маломуж.

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Микола Маломуж прокоментував перспективи завершення війни / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

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Україні можуть надати далекобійні ракети та бомби

Нові поставки можуть забезпечити Україні явну перевагу

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував перспективи надання США Україні нової ефективної зброї в рамках закону про ленд-ліз.

"Наприклад, це ті ж "Томагавки", ATACMS, але не 10-15 далекобійних ракет, а кілька сотень. Не 5-6 систем протиповітряної оборони, а 500-600. Касетні боєприпаси - не кілька тисяч, а півмільйона. Високоточні авіаційні бомби - не на рівні російських, а набагато ефективніші за американські, у кількості півмільйона і більше", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, це може забезпечити Україні явну перевагу на фронті, що призведе до відсутності перспектив РФ виграти війну.

"Жодні кількісні переваги РФ більше не матимуть значення - навпаки, це викличе паніку і значні втрати серед російських військ", - вважає він.

Водночас співрозмовник упевнений, що крім військових чинників, важливими є й оперативні аспекти, які залишаються закритими.

"До того ж є економічно-енергетичні механізми впливу, такі як зниження цін на нафту і газ, а також посилення співпраці з іншими країнами для формування нового світового порядку", - не виключає він.

Маломуж каже, що все це має змусити Путіна піти на поступки, включно з гарантіями безпеки для України і всього світу.

"Таким чином, ленд-ліз може стати передовою моделлю постачання сучасної військової техніки та високоточних боєприпасів, що безумовно забезпечить Україні стратегічну перевагу над збройними силами Росії", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа:

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила, що надасть Україні великий пакет військової допомоги в першій половині 2025 року. До нього увійдуть: 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder, зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Також Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні. Берлін уже передав ЗСУ тисячі артилерійських снарядів, 600 ударних дронів, 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин RCT-30 Boxer.

Як повідомляв Главред, США оголосили про надання Україні останнього пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів і ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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