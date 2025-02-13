Ленд-ліз США для України: Маломуж про сотні тисяч бомб і ракет для ЗСУ

Важливо:
- Україні можуть надати далекобійні ракети та бомби
- Нові поставки можуть забезпечити Україні явну перевагу
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував перспективи надання США Україні нової ефективної зброї в рамках закону про ленд-ліз.
"Наприклад, це ті ж "Томагавки", ATACMS, але не 10-15 далекобійних ракет, а кілька сотень. Не 5-6 систем протиповітряної оборони, а 500-600. Касетні боєприпаси - не кілька тисяч, а півмільйона. Високоточні авіаційні бомби - не на рівні російських, а набагато ефективніші за американські, у кількості півмільйона і більше", - заявив він в інтерв'ю Главреду.
На думку експерта, це може забезпечити Україні явну перевагу на фронті, що призведе до відсутності перспектив РФ виграти війну.
"Жодні кількісні переваги РФ більше не матимуть значення - навпаки, це викличе паніку і значні втрати серед російських військ", - вважає він.
Водночас співрозмовник упевнений, що крім військових чинників, важливими є й оперативні аспекти, які залишаються закритими.
"До того ж є економічно-енергетичні механізми впливу, такі як зниження цін на нафту і газ, а також посилення співпраці з іншими країнами для формування нового світового порядку", - не виключає він.
Маломуж каже, що все це має змусити Путіна піти на поступки, включно з гарантіями безпеки для України і всього світу.
"Таким чином, ленд-ліз може стати передовою моделлю постачання сучасної військової техніки та високоточних боєприпасів, що безумовно забезпечить Україні стратегічну перевагу над збройними силами Росії", - додав він.
Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа:
Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила, що надасть Україні великий пакет військової допомоги в першій половині 2025 року. До нього увійдуть: 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder, зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.
Також Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні. Берлін уже передав ЗСУ тисячі артилерійських снарядів, 600 ударних дронів, 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин RCT-30 Boxer.
Як повідомляв Главред, США оголосили про надання Україні останнього пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів і ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.
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Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
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