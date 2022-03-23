Легендарний снайпер "Валі", якого пропаганда окупантів "поховала", поділився новим фото в Україні

Снайпер" Валі " / Telegram

Легендарний снайпер з Канади, який приїхав в Україну заради ліквідації російських окупантів, опублікував своє свіже фото - щоб розвінчати міфи пропаганди РФ, яка його вже "поховала". Про це йдеться в Telegram-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами"

"Знаменитий Канадський снайпер "Валі" поділився новим фото і підтвердив, що живий і неушкоджений. Відзначимо, що кремлівські клоуни вже кілька разів ховали "Валі", кожен раз придумуючи йому нову смерть", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання приєднатися до оборони України та Європи – інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Із закликом до громадян інших держав виступив президент України Володимир Зеленський.

Після цього стало відомо, що українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ. Їх відпускають захищати свою країну в повній бойовій екіпіровці. Зазвичай вони беруть участь в рамках місій під егідою ООН або НАТО.