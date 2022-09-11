УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: "Москва знає, як досягати цілей"

11 вересня 2022, 16:39

Лавров запевняє, що потім домовлятися нібито "буде складніше".

Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: 'Москва знає, як досягати цілей'
Лавров пригрозив Україні / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову пригрозив Україні. Він злиться через невдачі РФ та звинувачує Україну в тому, що влада нібито "відкладає процес переговорів". Лавров каже, що через це буде "складніше домовитись". Про це повідомляє росЗМІ.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися", - сказав Лавров.

Він також пригрозив Україні, заявивши, що Москва "знає, як досягати своїх цілей".

Видео дня

Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва має виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Сергій Лавров Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:15

Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУ

17:02

Байден дивно відреагував на просування ЗСУ та втечу окупантів з УкраїниВідео

16:39

Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: "Москва знає, як досягати цілей"Відео

16:12

Сестра співачки-мільйонерки Камалії служить у ЗСУ: "Запитуємо, коли перемога?"

16:03

Окупанти спішно тікають: на виїзд з Луганської області утворилася величезна чергаВідео

Реклама
15:50

Прикмети на 12 вересня: які 2 речі треба зробити в день Олександра, щоб стати багатшимВідео

15:36

Почнуть мстити: астролог назвала місто України, яке окупанти бомбитимуть через злістьВідео

15:28

Російські пілоти готуються до втечі в Південну Америку через наближення перемоги України- розвідкаВідео

15:27

Тямущі господині роблять надріз в губці та насолоджуються результатом: як її використовують

15:19

Зірка "Кварталу 95" зняв потужну пародію на побитого пропагандиста СоловйоваВідео

14:52

Люди вишикувалися у величезні черги і плачуть: кортеж з труною Єлизавети II покинув замок БалморалВідео

14:51

Катя Осадча розповіла про свою зустріч з Єлизаветою II: "Вона була непохитна"Відео

14:39

Друг Шатунова розповів про особливу обставину його здоров'я перед смертю

14:22

Київ готовий до переговорів після деокупації всіх територій України на 1 грудня 1991 року - РезніковВідео

14:12

Дуже нелегке життя: 4 імені, які мають важку долюВідео

13:59

Звільнення Ізюма стало найсильнішим ударом для Путіна після поразки під Києвом - ReutersВідео

13:39

Крим піде до нас, бо Росія почне розпадатися: Сенцов зробив гучний прогнозВідео

13:23

Україну накриє циклон Пеггі: скільки триватиме холод і коли прийде потеплінняВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 вересня 2022: Близнюкам - важливі новини, Левам - вороги, Козерогам - удачаВідео

12:49

ЗСУ до виходу на державний кордон залишається 50 км - главком ЗалужнийФото

Реклама
12:46

Найсмачніший і дуже корисний зимовий салат на швидку руку: рецепт за 10 хвилинВідео

12:46

5 речей, які не можна давати і брати в борг

12:45

Окупанти пакують награбоване та тікають з міст, які були в окупації з 2014 року - ГайдайВідео

12:21

Росія програла війну за ідеї: американський історик пояснив сутність провалу Путіна і Кремля

12:01

"З кожного українця по сірнику": Шнуров заспівав москвичам про палаючу Москву, а Гордон їх затролив

11:56

Українські військові звільнили смт Чкаловське на ХарківщиніВідео

11:56

Навіщо протирати куртку оцтом: секрет досвідчених господинь

11:54

Зірку "району Мелроуз" понівечили пластичні операції: як зараз виглядає актрисаВідео

11:40

"Ось як виглядає без фільтрів": розпухла Бузова довела росіян до нудоти

11:30

ЗСУ можуть повністю звільнити Ізюм на Харківщині за 48 годин - ISWВідео

11:13

"В обличчя не плюнете?": Дантес розповів, як ставиться до Кацуріна і коли розлучиться з Дорофєєвою

11:09

Гороскоп Таро на тиждень 12-18 вересня: Левам - важливе рішення, Стрільцям - успіх, Водоліям - щасливі подіїВідео

10:58

Чи варто чекати лютих холодів: кліматолог розповіла, якою буде зима в УкраїніВідео

10:40

У перші дні вторгнення Зеленський хотів поговорити з Путіним, Кремль не відповів на дзвінкиВідео

10:10

Звільнення Криму може перенестися на наступний рік - генералВідео

10:05

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

09:58

Запорізька АЕС повністю зупинена: енергоблок переводять у холодний станВідео

09:30

Нове обличчя і волосся: 53-річний Михайлов змінився до невпізнання

08:58

"Ми не хотіли сюди їхати": окупант сам подзвонив в ГУР, щоб дізнатися, як здатися в полонВідео

08:54

Гороскоп на сьогодні 11 вересня 2022: Левам - важлива зустріч, Терезам - сварка, Козерогам - поїздкаВідео

Реклама
08:53

Знищено літаки, вертоліт і БПЛА: авіація ЗСУ завдала 23 успішних удари по окупантамВідео

08:30

Коли переводять годинник на зимовий час 2022: дата і час переходуВідео

08:25

Путін опинився в позиції таргана в банціПогляд

08:12

"Наші пруть вперед, не зупиняючись": Арестович розкрив деталі наступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:35

ЗСУ "прожарили" окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

07:01

Усікновення глави Іоанна Предтечі: картинки, душевні привітання до світлого дня

06:15

Прикре самогубство Росії: чому війна в Україні триватиме до розпаду РФПогляд

05:00

ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо Москва не припинить агресію – генерал РоманенкоВідео

04:40

Як правильно дезінфікувати туалетний йоржик та як часто слід його міняти

03:30

Арктичний холод з "потопом": синоптик попередив про рекордні заморозкиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти