Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: 'Москва знає, як досягати цілей'

Лавров пригрозив Україні / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову пригрозив Україні. Він злиться через невдачі РФ та звинувачує Україну в тому, що влада нібито "відкладає процес переговорів". Лавров каже, що через це буде "складніше домовитись". Про це повідомляє росЗМІ.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися", - сказав Лавров.

Він також пригрозив Україні, заявивши, що Москва "знає, як досягати своїх цілей".

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Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва має виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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